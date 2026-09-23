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Javnost u Srbiji iz dana u dan svedoči potpunoj maskaradi koja se odvija unutar Studentske liste. Dok se predstavljaju kao "nova lica", ističići da se na njihovoj listi ne smeju nalaziti ljudi koji nemaju veze sa vlašću ili opozicijom, detalji iz biografije njihovih kandidata pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Moglo bi se reći da je reč preletačima i kadrovima koji iza sebe već imaju političku istoriju u opozicionim strankama.

Prema informacijama koje su isplivale na drušvenim mrežama, a o čemu je i TV Informer ranije izveštavao, 79. mesto na Studentskoj listi zauzela je Jovana Jemović, koja je bila član Narodnog pokreta Srbije (NPS) i Demokratske stranke (DS).

Prvo je bila vetirana, a potom vraćena na Studentsku listu.

Foto: Printscreen X

U Kraljevu se pre nekoliko dana obratila okupljenima čitajući govor sa papira vrlo uverljivo, a od plana i programa, građani tog grada ništa nisu čuli.

- Dragi Kraljevčani, dragi biciklisti oslobodioci. Pozdravljam vas kao predstavnik Studentske liste, a pre svega kao predstavnik naroda, predstavnik svih nas. Drago mi je što sa ove večeri sa vama, drago mi je što smo zajedno u ovoj teškoj, ali najvažnijoj bici. Bici za slobodu. Hvala vam što zajedno i dostojanstveno stojimo rame uz rame. Dragi Kraljevčani, hvala što ste nas dočekali u ovoliko broju i priredili doček vredan pamćenja. Hvala na podršci i lepim rečima. Računajte na nas, uz pozdrav Studenti pobeđuju - pročitala je sa papira Jemovićeva.