Slušaj vest

Pritisci, sporni snimci i pretnje usmereni protiv političkih protivnika i predstavnika vlasti narušavaju politički dijalog i otvaraju pitanje odgovornosti za širenje nasilja u javnom prostoru, ocenili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije. Analizirajući poslednje poteze opozicionih grupacija, direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić i Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost istakli su da odsustvo konkretnog plana i programa vodi ka revanšizmu, naglasivši da je zabrinjavajuće što pojedini izborni akteri odbijaju da se izjasne da li će priznati izbornu volju građana.

Blokaderi promovišu nasilje

Miletić je istakao da se iza konstantnih napada na vlast krije nedostatak sopstvene vizije i političke ideje, ali i opasnost da se agresivna retorika vrati kao bumerang onima koji je propagiraju.

- Teško je poverovati da bilo ko može afirmativno da posmatra ovakvo delovanje. 'Kakva autodestrukcija mora da postoji u čoveku da bi tako postupio prema drugome?' Kada nemate sopstveni program i cilj, okrećete se napadima, gledajući kako da ponizite drugog i napajate se negativnošću. Osim želje da sruše Vučića, nejasno je šta zapravo žele da postignu. Ne shvataju da im se nasilje koje promovišu može vratiti kao bumerang direktno u lice. 'Da li zaista žele da živimo u društvu nasilja?' To nije rešenje. Srbija se podigla kao feniks i ne smemo dopustiti da se uruši sve ono dobro što smo do sada izgradili - poručio je Miletić.

On je ocenio i da se u javnosti pojavljuju akteri koji nemaju društvenu odgovornost niti prepoznatljivost za vođenje države i rešavanje osetljivih nacionalnih i regionalnih pitanja.

04:05 Dejan Miletić: Nasilje koje vrše blokaderi, može im se vratiti kao bumerang Izvor: Kurir televizija

- To su ljudi bez unutrašnje prepoznatljivosti, društveni anonimusi koji samim tim ne mogu imati ni društvenu odgovornost. Jedno je imati želju, a potpuno drugo baviti se osetljivim nacionalnim pitanjima. Imamo i složena regionalna pitanja u kojima samo jaka Srbija može da zaštiti interese našeg naroda u regionu, dok je njima sve to potpuno nebitno. Bave se predizbornim spotovima i nekim svojim frustracijama, pa mi je zaista teško da shvatim šta je uopšte njihova ideja.

Komentarišući izborne opcije, Miletić je naglasio da birači moraju biti svesni rizičnih političkih veza i nedostatka ponude.

- Jasno se izdvajaju dve opcije i u tom kontekstu je za građane ključno da objektivno sagledaju ko je zaista spreman i šta tačno nudi. Ono što me najviše zanima jeste obavezivanje na politiku koja je od suštinskog značaja za građane ove zemlje, a ne na revanšizam, proganjanje i gonjenje neistomišljenika. 'Kako planiraju da vode Srbiju, koje su njihove političke, vojne i međunarodne alternative?' Teško mi je da razumem da jedan deo građana uopšte razmišlja da glasa za njih, to ne deluje zdravo. Koliko vidim, izuzetno su dobro umreženi sa Đukanovićem i određenim crnogorskim strukturama. Milo govori o nezavisnosti Crne Gore, a istovremeno gleda kako da se udruži i upravlja Srbijom. Najveći problem je što su pojedinci spremni da detoniraju zajedničke nacionalne interese podržavajući "mačku u džaku" - istakao je Miletić.

"Išli su Vučeviću na prag, a sada pripremaju teren za nepriznavanje izbora"

Sa druge strane, Miškeljin je ukazao na višemesečne pritiske i pretnje usmerene ka predstavnicima vlasti, ocenivši da je na delu direktna dehumanizacija političkih protivnika.

- U proteklih godinu dana svedočili smo raznim užasnim potezima sa njihove strane, išli su čak i Milošu Vučeviću na kućni prag i upućivali različite vrste pretnji. Njihova jedina ambicija jeste otvoren obračun sa političkim neistomišljenicima - objasnio je.

Napominje da mesec dana uoči glasanja fokus mora biti prebačen na planove i programe, a ne na opstrukciju i dizanje tenzija.

- Ostalo je još oko mesec dana do izbora, a kod njih smo videli da ne postoji nikakva volja. Sada nam predstoji borba da fokus kampanje prebacimo na ono što je zaista bitno biračima, tj. da damo jasnu viziju onoga što će se raditi u budućnosti. To govorim za obe strane, jer su građani najvažniji i moraju da osećaju da su upravo oni ti koji nose suverenitet ove zemlje.

Foto: Kurir Televizija

Posebno upozorenje Miškeljin je uputio povodom scenarija koji se spremaju za samu izbornu noć i potencijalnog odbijanja prihvatanja izborne volje građana.

- Ono što najviše zabrinjava jeste činjenica da u izbornoj utakmici učestvuje strana koja se nije izričito izjasnila da li planira da prihvati izborne rezultate. Imamo i one koji već sad govore o samoj izbornoj noći, što može biti izuzetno alarmantno, naročito kada se izlazi sa tvrdnjama svega par minuta pre završetka glasanja i zvaničnog proglašenja rezultata. Smatram da je veoma opasno i pogrešno bazirati svoju politiku na takvom pristupu, ali je očigledno da postoje određeni interesi da se stvari vode upravo na taj način - zaključio je Miškeljin.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: