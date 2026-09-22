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Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na osuđujuće presude u Hagu, izjavila je da će bivši komandanti tzv. OVK biti kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom.

- Očigledno je da će se nastaviti uzaludni pokušaji da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasleđa. Smatramo da kosovsko-albanski militanti na kraju moraju da se suoče sa pravednom kaznom za svoja užasna dela, u punoj meri zakona - rekla je Marija Zaharova, prenosi RTS.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije dodaje da je ta grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom u regionu.

Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na KiM na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina.

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Hašim Tači Izvor: Kurir

(RTS)

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