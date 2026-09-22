Politika
Izabran predsednik Saveta REM-a
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Za predsednika Saveta REM-a danas je jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Potrebna većina članova Saveta glasala je za Stevicu Smederevca, koji će ubuduće obavljati funkciju predsednika Saveta REM.
Ira Prodanov Krajišnik, kako prenose mediji, izabrana je za potpredsednicu.
Smederevac je od 2024. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora REM-a za nadzor i analizu, gde je bio zadužen za praćenje rada elektronskih medija i primenu regulatornih standarda.
Pre dolaska u REM, radio je u medijima, a bio je i urednik Dokumentarnog programa Televizije Beograd. U periodu od 1998. do 2000. godine obavljao je funkciju direktora TV Novi Sad.
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