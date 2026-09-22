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- Prijem koji je uoči Generalne debate priredio generalni sekretar UN Antonio Gutereš prilika je za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta.

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Foto: screenshot IG/buducnostsrbijeav

- Za Srbiju je važno da na svakom mestu jasno iznese svoje stavove, predstavi svoje interese i razgovara sa svima o pitanjima koja određuju budućnost naših zemalja i međunarodnih odnosa.

- Nastavljamo da vodimo odgovornu i samostalnu politiku, štiteći interese Srbije i jačajući njenu poziciju u svetu, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na prijemu koji je u čast šefova delegacija priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Kurir.rs

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