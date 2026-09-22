Ppredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prijemu koji je u čast šefova delegacija priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.
predsednik srbije u njujorku
"ZA SRBIJU JE VAŽNO DA NA SVAKOM MESTU PREDSTAVI SVOJE INTERESE" Predsednik Vučić na prijemu kod generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
- Prijem koji je uoči Generalne debate priredio generalni sekretar UN Antonio Gutereš prilika je za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta.
Foto: screenshot IG/buducnostsrbijeav
- Za Srbiju je važno da na svakom mestu jasno iznese svoje stavove, predstavi svoje interese i razgovara sa svima o pitanjima koja određuju budućnost naših zemalja i međunarodnih odnosa.
- Nastavljamo da vodimo odgovornu i samostalnu politiku, štiteći interese Srbije i jačajući njenu poziciju u svetu, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na prijemu koji je u čast šefova delegacija priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.
Kurir.rs
82 · Reaguj
23