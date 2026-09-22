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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prijemu koji je u čast šefova delegacija priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, a u međuvremenu se oglasio na svom Instagram nalogu.

- Ovakvi događaji su uvek dobra prilika da se, i mimo zvaničnih sastanaka, razmene mišljenja o onome što se dešava u svetu, ali i o tome kako da naše zemlje napreduju i još bolje sarađuju.

- Dobri razgovori sa prijateljima i partnerima, uz mnogo tema koje nas povezuju i o kojima ćemo nastaviti da razgovaramo.

Vučić se susreo sa predsednikom Republike Finske, predsednikom Republike Rumunije, sa saveznim kancelarom Republike Austrije, predsednikom Češke Republike i predsednikom Republike Poljske.

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