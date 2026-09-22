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Nakon što je na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran novi predsednik tog tela, Stevica Smederevac, blokaderi i njihove pristalice krenuli su u paljbu po članovima REM-a, a glavne mete bile su Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković.

Već smo navikli na to da u svojim obraćanjima blokaderi ne prezaju ni od čega, pa tako ni ovog puta nisu birali uvrede kojim će izvređati i omalovažiti.

Rodoljub Šabić Foto: Petar Aleksić, Screenshot

- Jajara Šabić, deo igrokaza vlast-opozicija od početka, ušao u REM sa "dobrim ljudima" i... izabrali predstavnika SNS. Eto sve je u redu, džaba smo brinuli, sad stiže i povišica plate - napisao je korisnik na Iksu.

Foto: Printscreen

- Što se tiče REM, ovoliko izdajnika, prodanih duša i beskičmenjaka nema nijedna država na planeti - napisao je još jedan korisnik te društvene mreže.

Foto: Printscreen

- Živ nisam da dočekam Šabićevo obrazloženje jednoglasnog izbora Stevice Smederevca za predsednika Saveta REM. Hvala Vučiću što će pustiti niz vodu sva govna koja je kupio - napisano je na Iksu.

Foto: Printscreen

U galeriji ispod možete videti pomahnitalost blokadera nakon novoizabranog predsednika tog tela: