"JAJARA, PRODANA DUŠA, IZDAJNIK" Sramna hajka blokadera na Rodoljuba Šabića zbog REM: Uvrede i omalovažavanje se ređaju (FOTO)
- Nakon izbora Stevice Smederevca za predsednika Saveta REM-a, na mrežama su krenule uvrede i napadi blokadera na članove tog tela
- Glavne mete su Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković, koje su pojedini korisnici nazivali izdajnicima i prodanim dušama
Nakon što je na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran novi predsednik tog tela, Stevica Smederevac, blokaderi i njihove pristalice krenuli su u paljbu po članovima REM-a, a glavne mete bile su Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković.
Već smo navikli na to da u svojim obraćanjima blokaderi ne prezaju ni od čega, pa tako ni ovog puta nisu birali uvrede kojim će izvređati i omalovažiti.
- Jajara Šabić, deo igrokaza vlast-opozicija od početka, ušao u REM sa "dobrim ljudima" i... izabrali predstavnika SNS. Eto sve je u redu, džaba smo brinuli, sad stiže i povišica plate - napisao je korisnik na Iksu.
- Što se tiče REM, ovoliko izdajnika, prodanih duša i beskičmenjaka nema nijedna država na planeti - napisao je još jedan korisnik te društvene mreže.
- Živ nisam da dočekam Šabićevo obrazloženje jednoglasnog izbora Stevice Smederevca za predsednika Saveta REM. Hvala Vučiću što će pustiti niz vodu sva govna koja je kupio - napisano je na Iksu.
U galeriji ispod možete videti pomahnitalost blokadera nakon novoizabranog predsednika tog tela: