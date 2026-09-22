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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen tokom zasedanja UN.

- Imao sam priliku da u kratkom razgovoru sa Ursulom fon der Lejen izrazim iskrenu zahvalnost za sve što je činila za Srbiju u prethodnim godinama.

- Verujem da će Srbija, bez obzira na ishod izbora, ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji - naveo je Vučić.

Uoči otvaranja generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu na visokom nivou “Partnerstvo za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet” u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija.

Predsednik Srbije poručio je iz Njujorka da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova, uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija.

"Danas, više nego ikada, potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama, i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama", istakao je Vučić u objavi na Instagramu.