VUČIĆ RAZGOVARAO I SA FON DER LAJEN NA UN: Izrazio sam joj iskrenu zahvalnost za sve što je činila za Srbiju! Verujem da ćemo ubrzati put ka članstvu EU
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen tokom zasedanja UN.
- Imao sam priliku da u kratkom razgovoru sa Ursulom fon der Lejen izrazim iskrenu zahvalnost za sve što je činila za Srbiju u prethodnim godinama.
- Verujem da će Srbija, bez obzira na ishod izbora, ubrzati svoj put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji - naveo je Vučić.
Uoči otvaranja generalne debate u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu na visokom nivou “Partnerstvo za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet” u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija.
Predsednik Srbije poručio je iz Njujorka da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova, uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija.
"Danas, više nego ikada, potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama, i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama", istakao je Vučić u objavi na Instagramu.
Poručuje da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima, dodaje, možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet.