Mislim da je važno ukoliko želimo reforme, ukoliko želimo određene promene, svežinu, energiju i nove vrednosti, da svako od nas pre svega stane ispred ogledala i da se zapita koliko je mesta obišao, sa koliko je ljudi razgovarao, u koliko je kuća bio, koliko je građana primio i da na osnovu toga meri svoje rezultate.

Veliku grešku prave oni funkcioneri koji misle da će se pozivanjem na rezultate predsednika Srbije zadržati na političkoj sceni. Lako je kititi se tuđim perjem. Da vidimo šta ste vi gospodo uradili i šta ste vi pomogli i koji je tačno vaš doprinos, a ponavljanje i recitacija tuđih rezultata, mislim da svako to može. Predsedniku nisu potrebni interpretatori i tumači njegove politike, nego su mu potrebni saborci u ovom trenutku koji će svako od njih da zasuče rukave i da radi svoj posao. I to mislim na sve nas ministre, na sve članove Vlade, da pođemo prvo od sebe da bismo mogli nekome da delimo lekcije, mislim na nas, pa onda i na gradonačelnike i na predsednike opština", rekla je Đurđević Stamenkovski.