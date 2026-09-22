KO JE I KADA OTVORIO PANDORINU KUTIJU NEPOŠTOVANJA POVELJE UN Vučić iz Njujorka: Tada je svet krenuo potpuno pogrešnim putem
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Njujorka gde će sutra govoriti na Generalnoj skupštini UN.
Danas se predsednik Vučić sastao sa brojnim svetskim liderima, a otkrio je da će sutra govoriti i o otvaranju Pandorine kutije kada je reč o nepoštovanju Povelje UN.
"Možemo da se borimo za svoju čast, za ponos svoje zemlje, a da promenimo ono što veliki govore i ono što veliki kažu, veoma teško. Zanimljivo je, jutros u razgovoru sa više evropskih lidera, premijerom Slovenije, predsednikom Rumunije, predsednikom Poljske, kancelarom Austrije, predsednikom Finske i predsednikom Češke... Dakle, jedna stvar je zanimljiva, kao nikada do sada, svi se pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija, i to je ono što mi posebno smeta i o čemu ću da govorim sutra u svom obraćanju ovde pred Ujedinjenim nacijama, gde će biti sasvim jasno ko je i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja Povelje Ujedinjenih nacija, i kada je svet krenuo potpuno pogrešnim putem", naveo je Vučić i dodao:
"I postaviću pitanja na koja je nemoguće da bilo ko pruži odgovor, ako ni zbog čega, zbog istorije, i bar zbog toga da ne bude zaboravljeno i da ne bude zapamćena priča kako je prvi rat ili sukob na tlu Evrope bio onaj u Ukrajini nije. Bili su i oni kada je 19 NATO zemalja napalo Srbiju, i naše je da o tome govorimo i da upoznamo svet sa tim".