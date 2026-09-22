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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Njujorka gde će sutra govoriti na Generalnoj skupštini UN.

Danas se predsednik Vučić sastao sa brojnim svetskim liderima, a otkrio je da će sutra govoriti i o otvaranju Pandorine kutije kada je reč o nepoštovanju Povelje UN.

"Možemo da se borimo za svoju čast, za ponos svoje zemlje, a da promenimo ono što veliki govore i ono što veliki kažu, veoma teško. Zanimljivo je, jutros u razgovoru sa više evropskih lidera, premijerom Slovenije, predsednikom Rumunije, predsednikom Poljske, kancelarom Austrije, predsednikom Finske i predsednikom Češke... Dakle, jedna stvar je zanimljiva, kao nikada do sada, svi se pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija, i to je ono što mi posebno smeta i o čemu ću da govorim sutra u svom obraćanju ovde pred Ujedinjenim nacijama, gde će biti sasvim jasno ko je i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja Povelje Ujedinjenih nacija, i kada je svet krenuo potpuno pogrešnim putem", naveo je Vučić i dodao: