Politika
NEKA LJUDI SAMO ANALIZIRAJU I RAZMISLE Vučić: Ovako je Srbiji zagarantovan ne samo opstanak, već najbrži mogući napredak u njenoj istoriji
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći iz Njujorka, odgovorio na kritike Danice Grujičić koja je izjavila da će Srbija nestati za 20 godina ukoliko ne bude došlo do promene vlasti.
"Ukoliko bi gospođa Grujičić i njene ideje pobedile, Srbija bi nestala neuporedivo brže", kaže Vučić i dodaje:
"A ovako je Srbiji zagarantovan ne samo opstanak, već najbrži mogući napredak u njenoj istoriji. To je sve. A neka ljudi samo analiziraju, i neka razmisle sve, i neka sagledaju i ko se kako i kad ponašao, i moralno, ali pre svega ako ne moralno, ali pre svega i mnogo važnije od toga neka sagledaju rezultate, neka sagledaju ideje, programe i planove, i sve će videti i razumeti."
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