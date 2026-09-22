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Tom prilikom osvrnuo se na bizarni reklamni blokadera spot u kojem se poziva na silovanje.

- Kada god mislite da postoji kraj gadostima, odvratnostima, uvek se iznenadite. Ali ono što je za mene mnogo važnije od tog spota gde su meni predviđali i pretili silovanjem u zatvorima ili ne znam gde već, ono što je mnogo opasnije od toga je ono što rade ženama u Srbiji. I kampanja koju vode protiv žena u Srbiji je toliko jeziva da nemam reči. Oni mrze žene, oni mrze one koji su temelj opstanka i napretka srpskog društva. Oni, kada prete silovanjem našim ženama, kada prete batinama našim ženama, kada prete bilo čim našim ženama, oni se po tom pitanju i oko takvih stvari uopšte ne šale. Oni su veoma ozbiljni. A šta drugo da ponude? Šta drugo da ponude? Povratak u Šoškićevo vreme, gde je dinar padao na dnevnom nivou?

- Aj nemojte, kad vas molim. Ili Hubača, koji bi osudio sve Srbe na doživotnu robiju zato što su Srbi. I zato što su, zamislite, uvek podržavali Republiku Srpsku ili srpski narod na Kosovu i Metohiji. Tako da, za mene je to što su radili i način na koji su pretili ženama, ili što je prvi na listi govorio, recimo, o Vesni Radosavljević sa Radio-televizije Srbije. To su toliko zastrašujuće i toliko jezive stvari da vi ne verujete da neko ko misli da se bavi javnim poslom, ne da bude predsednik, predsednik vlade, predsednik skupštine, neko ko misli da se bavi javnim poslom, može tako strašne gadosti i tako jezive stvari, odvratne, da izgovara. Ja ne znam, ne bih mogao da sedim u društvu sa takvim čovekom.

Vučić se potom oglasio i na Instagram nalogu

- Hiljadu puta bih im odgovorio na sve strašne stvari koje su izgovarali o ženama Srbije u prethodnih nekoliko dana. I ovo je moje obraćanje damama u Srbiji, svim ženama Srbije, bakama, majkama, suprugama, sestrama, ćerkama, unukama. Dakle, da znaju da ćemo se boriti uvek za pravo žena da slobodno misle, da slobodno izražavaju svoju volju, da slobodno žive, da slobodno rade, i da imaju sve iste funkcije koje imaju muškarci, jer su i odgovornije i ozbiljnije, i da budu poštovane jednako, ako ne i više, od muškaraca.