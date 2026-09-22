Politika
VERUJEM DA ĆE NOVI AMBASADOR SAD DOĆI DO KRAJA GODINE Vučić o odnosu sa Amerikancima: Danas ću sa gospodinom Landovom razgovarati o svim važnim temama
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će novi ambasador SAD doći do kraja godine u Beograd.
Govoreći iz Njujorka o odnosu Srbije sa SAD, Vučić je rekao:
"Što se tiče Amerikanaca, danas ću sa gospodinom Landovom razgovarati o svim važnim temama. Mislim da je on možda jedna od najvažnijih adresa u tom lancu razgovora unutar strateškog dijaloga koji vodimo sa Amerikancima. I svakako će biti reči i o investicijama, ali i o politici, i o svim drugim ključnim pitanjima koja sa Amerikancima moramo da rešimo. I sa druge strane, što se tiče dolaska gospodina Janga u Srbiju, ja verujem da će to biti do kraja godine, da će do kraja godine doći novi ambasador u Srbiju."
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