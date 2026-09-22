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Blokaderi sa Studentske liste iz dana u dan vređaju inteligenciju našem narodu, jer misle da se njihovi rani radovi, puni mržnje i nasilja, odjednom zaboravljaju i ne računaju samo zato što je predizborna kampanja.

Lov na svaki glas uveliko traje, ali potezi blokadera prelaze sve granice i predstavljaju kolosalno licemerje. Najbolji primer za to je odluka njihovog predizbornog štaba da bi bilo isplativo otići i u Republiku Srpsku iako su je isti ti do juče pljuvali i vređali.

Šetajući blokaderi objavili su da od danas obilaze Republiku Srpsku. Treba se setiti samo nekih jezivih izjava njihovih lidera i kandidata o srpskom narodu iz Republike Srpske, pa zaključiti koliko je sve to nemoralno i licemerno.

Blokaderka Biljana Stojković otvoreno je zagovarala prekid specijalnih odnosa Srbije i RS.

- Ako ostane ovakva, kao jedan nacionalistički entitet koji pravi problem životu u celom Balkanu, ako ćemo pravo, konačno životu i nama u Srbiji, životu u Bosni i Hercegovini, onda bih vrlo navijala za to da se smanje ingerencije te jedne nacionalističke agresivne strukture - izjavila je ona jednom prilikom.

A Zlatko Kokanović je bio još direktniji.

- Pa zar nama ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne da kroje sudbinu - poručio je on na jednom blokaderskom skupu.

Samo ove izjave vrlo precizno pokazuju šta bi bila politika Srbije prema Republici Srpskoj da blokaderi osvoje vlast. Ne bi ni postojala.