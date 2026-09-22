BLOKADERI BI SAD DA SE OGREBU O KOJI GLAS U SRPSKOJ A DO JUČE JE PLJUVALI! Narode Srpske evo šta su govorili "Nacionalistički entitet, pravi problem Srbiji"
- Blokaderi sa Studentske liste najavili su obilazak Republike Srpske u predizbornoj kampanji, iako su je ranije javno vređali i osporavali specijalne odnose sa Srbijom
- Biljana Stojković je RS nazvala nacionalističkim entitetom, Zlatko Kokanović poručio da ljudi iz Hrvatske i Bosne ne treba da kroje sudbinu Srbije
Blokaderi sa Studentske liste iz dana u dan vređaju inteligenciju našem narodu, jer misle da se njihovi rani radovi, puni mržnje i nasilja, odjednom zaboravljaju i ne računaju samo zato što je predizborna kampanja.
Lov na svaki glas uveliko traje, ali potezi blokadera prelaze sve granice i predstavljaju kolosalno licemerje. Najbolji primer za to je odluka njihovog predizbornog štaba da bi bilo isplativo otići i u Republiku Srpsku iako su je isti ti do juče pljuvali i vređali.
Šetajući blokaderi objavili su da od danas obilaze Republiku Srpsku. Treba se setiti samo nekih jezivih izjava njihovih lidera i kandidata o srpskom narodu iz Republike Srpske, pa zaključiti koliko je sve to nemoralno i licemerno.
Blokaderka Biljana Stojković otvoreno je zagovarala prekid specijalnih odnosa Srbije i RS.
- Ako ostane ovakva, kao jedan nacionalistički entitet koji pravi problem životu u celom Balkanu, ako ćemo pravo, konačno životu i nama u Srbiji, životu u Bosni i Hercegovini, onda bih vrlo navijala za to da se smanje ingerencije te jedne nacionalističke agresivne strukture - izjavila je ona jednom prilikom.
A Zlatko Kokanović je bio još direktniji.
- Pa zar nama ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne da kroje sudbinu - poručio je on na jednom blokaderskom skupu.
Samo ove izjave vrlo precizno pokazuju šta bi bila politika Srbije prema Republici Srpskoj da blokaderi osvoje vlast. Ne bi ni postojala.
Narode Srpske, pogledaj ih dobro: oni koji ti sve to misle i žele sada bi da se ogrebu o koji glas, pa će posle opet da pljuju po vama!