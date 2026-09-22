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Blokaderi nemaju iskustvo

Novinar i publicista Saša Gajović naglasio je da opozicija i protestni pokreti osporavaju apsolutno svaki potez vlasti, pri čemu rešenja i pohvale izostaju.

- Ne znam da li postoji ijedan potez ove vlasti koji nisu kritikovali, do sada nisam video da su išta pohvalili. Čak i na jednokratnu novčanu pomoć građanima gledaju s posmehom. Naravno, među njima ima mladih u akcionarskim društvima, koji taj novac sigurno neće vratiti jer im ne smeta, već će ga potrošiti. Zbog toga sve manje obraćam pažnju na takve kritike. Što se tiče pretnji, javno tužilaštvo bi trebalo da reaguje. Mi smo uređena država i verujem da oni rade svoj posao - započeo je Gajović.

Saša Gajović Foto: Kurir Televizija

On se osvrnuo i na pitanje političkog iskustva i diplomatije.

- Oni nemaju nikakvog iskustva, a to je nešto što se ne uči na fakultetu, već se gradi i stiče godinama. Ovu državu vode ljudi za koje je i sam predsednik rekao da su ’veterani političke scene Srbije’, a upravo je to ono što kritičarima nedostaje. Da ne govorim o kontaktima koje je predsednik tokom mandata izgradio na međunarodnoj sceni, u tome smo apsolutni šampioni diplomatije.

Cilj spota je podizanje tenzija i opstrukcija izbora

Politički analitičar Srđan Barac ocenio je da sporni spot ima jasnu svrhu, provociranje i zastrašivanje birača vladajuće stranke.

- Postoje dve funkcije takvog predstavljanja: jedna merna jedinica je podrška, a druga nezadovoljstvo. Jasno je da prvoj grupi pripada SNS, koji kontinuirano radi na terenu i obilazi građane, od predsednika stranke i ministara do predsednice Narodne skupštine. Na taj način učvršćuju opredeljene birače, ali razgovaraju i sa onima koji nisu sasvim zadovoljni, kako bi smanjili nivo nezadovoljstva i rešili njihove probleme. S druge strane, imamo nepolitičke subjekte - bilo da su to studenti ili oni koji blokiraju, od kojih tek treba da čujemo politički program. Njihov jedini cilj jeste podizanje nezadovoljstva, ali se postavlja pitanje za koga to rade. Ovim spotom želeli su da podignu tenziju i izazovu nezadovoljstvo među građanima koji podržavaju vladajuću stranku, a to nije mali broj, kao i da isprovociraju ili uplaše te iste glasače koji pružaju podršku predsedniku Vučiću - istakao je Barac.

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On je upozorio i na koncepciju takozvane "asimetrične demokratije" koju, prema njegovim rečima, zastupa deo opozicije.

- Čini mi se da je njihova ideja takva da prihvataju neki novi oblik državnog uređenja, odnosno ’asimetričnu demokratiju’. Šta to u praksi znači? Ukoliko oni pobede na izborima, sve je u redu... Međutim, ukoliko ne pobede - izbori se praktično nisu ni desili i to za njih nije demokratija. Bojim se da ovo nije samo alibi za 25. oktobar i pokušaj izvođenja neke intervencije. Većinska Srbija će tog dana odlučiti koga želi na vlasti, a ostali to moraju da prihvate. Ukoliko se desi da oni pobede, čuli ste predsednika - on će te rezultate bez pogovora priznati - poručio je.

Vlada društvena kriza

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku ukazao je na razliku između zvaničnih političkih stavova i ekstremnih istupa na društvenim mrežama, naglašavajući da je društvena polarizacija ključni problem.

- Velika je razlika između toga da li je neko nešto napisao na društvenim mrežama ili je to zvanično izjavio. Na društvenim mrežama uvek imate ekstreme na koje ne treba obraćati pažnju, time treba da se bave nadležne institucije, a ključno pitanje je od koga ti ekstremni stavovi uopšte dolaze. Trenutno najveći problem predstavljaju neopredeljeni glasači. Svakako živimo u referendumskoj atmosferi i prisutna je velika polarizacija u društvu, koja će ostati problem i nakon izbora, jer mi ovde ne prisustvujemo političkoj, već društvenoj krizi - objasnio je Đurić.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

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