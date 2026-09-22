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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom.

"Nastavak razgovora sa Hasanom Šeikom Mohamudom, započetog tokom našeg nedavnog susreta u Beogradu. Razgovarali smo o narednim koracima u razvoju odnosa Srbije i Somalije, mogućnostima za sadržajniju saradnju, kao i o najvažnijim regionalnim i globalnim izazovima.

Istakao sam značaj unapređenja ekonomske saradnje, imajući u vidu potencijale koji još nisu dovoljno iskorišćeni. Posebnu pažnju posvetili smo povezivanju naših privreda i pokretanju konkretnih zajedničkih projekata koji bi našim odnosima dali novu dinamiku i doneli vidljive rezultate za obe zemlje.

Zahvalan predsedniku Mohamudu na doslednom razumevanju stavova Srbije i podršci koju pruža našoj zemlji u međunarodnim organizacijama", naveo je predsednik Vučić.

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