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Aleksandar Kocić, doktor nauka i predavač novinarstva na Univerzitetu "Edinburg Napier", koji je u prethodnom periodu na društvenim mrežama iskazivao podršku studentskim protestima, sada je otvorio pitanje koje sve češće prati nastupe kandidata Studentske liste - šta će se konkretno dogoditi ukoliko ta lista dođe na vlast i koliko su njena obećanja uopšte ostvariva.

Povod za Kocićevo reagovanje bila je izjava prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića da bi, u slučaju dolaska na vlast, najpre trebalo rešavati unutrašnja pitanja, a potom se baviti spoljnom politikom. Srdanović je u intervjuu za Insajder kazao da pitanja poput odnosa prema Evropskoj uniji trenutno nisu u fokusu liste, već da je prioritet, kako je naveo, unutrašnje uređenje zemlje.

Kocić je na to reagovao prilično nedvosmisleno.

- Kako mali Đokica zamišlja život i svet. Spoljna politika vas neće čekati, tražiće vaše odluke bukvalno svaki dan. Saberite se - napisao je on na Iksu.

Zatim mu je jedan korisnik Iksa poručio da za smenu vlasti "ne treba nikakav program", a Kocić je odgovorio da program nije potreban njemu, već ljudima koji će živeti sa posledicama politike buduće vlasti.

- Ne treba mi, treba vama koji tamo živite i koji ćete sutra debelo da se razočarate kad vidite da ovi ne mogu da vam ispune ni pola obećanog - napisao je Kocić.

Na još jedan komentar da kritičari "nisu prepoznali kontekst", usledio je njegov odgovor kojim je suštinski postavljeno pitanje odgovornosti svake izborne liste koja traži poverenje građana.

- A to je? Da nam ne trebaju programi? Da nas ne zanima šta će biti ako naši miljenici pobede? - upitao je Kocić.