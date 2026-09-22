A GDE VAM JE PROGRAM?! Profesor Kocić poručio simpatizerima blokadera: "Debelo ćete da se RAZOČARATE kad vidite da ovi ne mogu da vam ispune NI POLA OBEĆANOG"
- Aleksandar Kocić, koji podržava Studentsku listu, upozorio je da njeni kandidati nemaju jasan program i da su obećanja teško ostvariva
- Povod je bila izjava Ilije Srdanovića da bi, ako dođu na vlast, prvo rešavali unutrašnja pitanja, a spoljnu politiku ostavili za kasnije
Aleksandar Kocić, doktor nauka i predavač novinarstva na Univerzitetu "Edinburg Napier", koji je u prethodnom periodu na društvenim mrežama iskazivao podršku studentskim protestima, sada je otvorio pitanje koje sve češće prati nastupe kandidata Studentske liste - šta će se konkretno dogoditi ukoliko ta lista dođe na vlast i koliko su njena obećanja uopšte ostvariva.
Povod za Kocićevo reagovanje bila je izjava prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića da bi, u slučaju dolaska na vlast, najpre trebalo rešavati unutrašnja pitanja, a potom se baviti spoljnom politikom. Srdanović je u intervjuu za Insajder kazao da pitanja poput odnosa prema Evropskoj uniji trenutno nisu u fokusu liste, već da je prioritet, kako je naveo, unutrašnje uređenje zemlje.
Kocić je na to reagovao prilično nedvosmisleno.
- Kako mali Đokica zamišlja život i svet. Spoljna politika vas neće čekati, tražiće vaše odluke bukvalno svaki dan. Saberite se - napisao je on na Iksu.
Zatim mu je jedan korisnik Iksa poručio da za smenu vlasti "ne treba nikakav program", a Kocić je odgovorio da program nije potreban njemu, već ljudima koji će živeti sa posledicama politike buduće vlasti.
- Ne treba mi, treba vama koji tamo živite i koji ćete sutra debelo da se razočarate kad vidite da ovi ne mogu da vam ispune ni pola obećanog - napisao je Kocić.
Na još jedan komentar da kritičari "nisu prepoznali kontekst", usledio je njegov odgovor kojim je suštinski postavljeno pitanje odgovornosti svake izborne liste koja traži poverenje građana.
- A to je? Da nam ne trebaju programi? Da nas ne zanima šta će biti ako naši miljenici pobede? - upitao je Kocić.
Aleksandar Kocić je dugogodišnji novinar i univerzitetski predavač, a zvanična biografija Univerziteta "Edinburg Napier" navodi da predaje novinarstvo i da je šest godina bio rukovodilac osnovnih studija novinarstva. Njegove poruke dobijaju dodatnu težinu upravo zato što ne dolaze od političkog protivnika blokaderskog pokreta, već od čoveka koji podržava Studentsku listu.