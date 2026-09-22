Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Njujorka da žene, koju su najbolji, najodgovorniji i najozbiljniji deo našeg društva ne treba da brinu uprkos konstantnim napadima blokadera na njih, jer, kako dodaje Vučić, "nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene".

"Za mene su to što su radili i način na koji su pretili ženama, ili što je prvi na listi govorio, recimo, o Vesni Radosavljević sa Radio-televizije Srbije, toliko zastrašujuće i toliko jezive stvari da vi ne verujete da neko ko misli da se bavi javnim poslom, ne da bude predsednik, predsednik Vlade, predsednik Skupštine, nego neko ko misli da se bavi javnim poslom, može tako strašne gadosti i tako jezive stvari, odvratne, da izgovara. Ja ne znam, ne bih mogao da sedim u društvu sa takvim čovekom. Ne znam šta bih radio sa takvim ljudima", rekao je Vučić.