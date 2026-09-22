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Ako je neko mislio da će blokaderi pred predstojeće izbore pokazati slogu, zajedništvo i međusobno uvažavanje, poruke koje stižu iz njihovih redova pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Docent beogradskog Učiteljskog fakulteta Nemanja Karović poručio je putem svog X naloga da ako sretnu Jovu Bakića, da ga zagrle pa poručio da je "isfrustrirani mali gad koji čezne za validacijom".

Foto: Printscreen

Posebno zanimljivo je što se njih dvojica sada nalaze na istoj listi, Studentskoj listi, koja bi trebalo da nastupi na predstojećim izborima.