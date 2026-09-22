Politika
TOTALNI RAT NA STUDENTSKOJ LISTI Karović poručio Bakiću: "Ti si jedan isfrustrirani mali gad" Kidišu jedni na druge, a na istoj su listi
Slušaj vest
Ako je neko mislio da će blokaderi pred predstojeće izbore pokazati slogu, zajedništvo i međusobno uvažavanje, poruke koje stižu iz njihovih redova pokazuju sasvim drugačiju sliku.
Docent beogradskog Učiteljskog fakulteta Nemanja Karović poručio je putem svog X naloga da ako sretnu Jovu Bakića, da ga zagrle pa poručio da je "isfrustrirani mali gad koji čezne za validacijom".
Foto: Printscreen
Posebno zanimljivo je što se njih dvojica sada nalaze na istoj listi, Studentskoj listi, koja bi trebalo da nastupi na predstojećim izborima.
Umesto slike jedinstva i zajedničkog političkog projekta, javnost tako dobija novu epizodu međusobnih obračuna i prozivki ljudi koji bi, bar formalno, trebalo da budu politički saveznici.
Reaguj
Komentariši