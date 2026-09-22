Slušaj vest

Ako je neko mislio da će blokaderi pred predstojeće izbore pokazati slogu, zajedništvo i međusobno uvažavanje, poruke koje stižu iz njihovih redova pokazuju sasvim drugačiju sliku.

Docent beogradskog Učiteljskog fakulteta Nemanja Karović poručio je putem svog X naloga da ako sretnu Jovu Bakića, da ga zagrle pa poručio da je "isfrustrirani mali gad koji čezne za validacijom".

Screenshot 2026-09-22 185654.png
Foto: Printscreen

Posebno zanimljivo je što se njih dvojica sada nalaze na istoj listi, Studentskoj listi, koja bi trebalo da nastupi na predstojećim izborima.

Umesto slike jedinstva i zajedničkog političkog projekta, javnost tako dobija novu epizodu međusobnih obračuna i prozivki ljudi koji bi, bar formalno, trebalo da budu politički saveznici.

Ne propustitePolitika"JAJARA, PRODANA DUŠA, IZDAJNIK" Sramna hajka blokadera na Rodoljuba Šabića zbog REM: Uvrede i omalovažavanje se ređaju (FOTO)
rem.jpg
PolitikaSVAKO RADI ONO ŠTO NAJBOLJE ZNA - BLOKADERI BI DA SILUJU, A VUČIĆ SE BORI ZA SRBIJU U NJUJORKU! Dok oni prete "jahanjem", predsednik bije bitku u UN
vucic.png
Politika"PUSTITE VAŠE PREVARE": Brnabić odbrusila Simiću iz PSG: Reči prvog na studentskoj listi Srdanovića o novinarki RTS-a su vaša politika
Ana Brnabič (13).jpeg
PolitikaSPONZOR BLOKADERA I ŠEF ANE MIHAJLOVSKI - TEŽAK PROSTAK! Snimio preteću poruku iz SAD: "SNS go**ari i neutralni bićete JE**NI U ZATVORU!" (VIDEO)
ajna nenad.jpg