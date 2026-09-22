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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći u Njujorku o blokaderima, kaže da im se ceo program svodi na pretnje jahanjem i silovanjem, a jedini stvarni rezultat im je okretanje pedala.

Pozivam narod da se ujedinimo i pobedimo veliko zlo koje se nadvilo nad Srbijom. Radiću danonoćno i pobedićemo ih ubedljivije nego što očekuju, dodaje predsednik Vučić.

"Dragi građani, mnogo je važno da budemo mirni, trpeljivi, strpljivi, i nemojte da se sekirate zbog strašnih i jezivih stvari koje blokaderi izgovaraju. To što napadaju žene, to što prete silovanjima, to što prete jahanjem i svim drugim, je uz okretanje pedala jedino što su pokazali da umeju do sada. Samo mirno, staloženo, polako da se okupljamo, ujedinjujemo, i pobedićemo svaku vrstu zla koje se nadvilo nad Srbijom. I zato je potrebno da radimo više, da se borimo više, i ja vam obećavam od ponedeljka ujutro, kada predam dužnost predsednika Republike, svakoga dana biću sa vama, u gotovo svim gradovima i selima Srbije, boriti se dok ih konačno ne pobedimo", rekao je Vučić i dodao: