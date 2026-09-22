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Ministar finansija Siniša Mali žestoko je odgovorio bivšem guverneru Narodne banke Srbije Dejanu Šoškiću, kojeg naziva „glavnim ekonomistom blokadera“, optužujući ga za „elementarno nepoznavanje ekonomije“. Mali je na Fejsbuku redom osporio Šoškićeve tvrdnje o javnom dugu, privrednom rastu, izvozu, kursu, platama, penzijama i zaposlenosti, a na kraju ga je ponovo pozvao na televizijski duel.

Siniša Mali objavio je opširan odgovor Dejanu Šoškiću, bivšem guverneru Narodne banke Srbije i kandidatu za poslanika na listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“. Mali ga je već dan ranije javno pozvao na televizijski duel o ekonomiji i životnom standardu građana.

– Glavni ekonomista blokadera i bivši guverner NBS Dejan Šoškić još jednom je pokazao elementarno nepoznavanje ekonomije – napisao je Mali.

On je Šoškića nazvao „neznalicom“ i poručio da njegove tvrdnje „zvuče jako dramatično, ali su jako daleko od realnosti“.

"Nije isto 28 milijardi danas i pre 14 godina"

Mali se najpre osvrnuo na Šoškićevu tvrdnju da je država dodatno zadužena za 28 milijardi evra.

Prema Malom, nominalna vrednost javnog duga ne može da se posmatra odvojeno od veličine ekonomije.

On je naveo da je BDP Srbije sa 35,1 milijarde evra u 2012. porastao na 95,3 milijarde evra ove godine i ocenio da je dug rastao sporije od ekonomije koja ga servisira.

Mali je takođe naveo da javni dug danas iznosi 43,9 odsto BDP-a, što predstavlja kao niži nivo nego krajem 2012. godine.

– Srbija se danas, kada se zadužuje, zadužuje za dugoročne investicije, koje daju efekte, donose konkretne rezultate i utiču na dalji rast – napisao je.

Foto: Kurir

"Srbija se približila Centralnoj i Istočnoj Evropi"

Mali je osporio i Šoškićevu tvrdnju da Srbija danas više zaostaje za zemljama Centralne i Istočne Evrope nego 2012. godine.

Prema podacima koje je naveo, BDP po stanovniku Srbije 2012. godine iznosio je 4.870 evra, odnosno 42,7 odsto proseka grupe od 11 zemalja CIE, dok je 2025. dostigao 13.540 evra ili 52,6 odsto njihovog proseka.

– Jaz nije povećan, nego smanjen za gotovo deset procentnih poena – poručio je Mali.

Dodao je da je, posmatrano prema paritetu kupovne moći, Srbija sa 41,2 odsto proseka EU 2012. stigla na 51,8 odsto 2025. godine.

Mali: Izvoz skoro četiri puta veći

Ministar je zatim odgovorio na tvrdnju da izvoznici danas sve teže izvoze.

Naveo je da je robni izvoz 2012. iznosio 8,7 milijardi evra, a 2025. godine 33,1 milijardu evra.

Posebno je izdvojio IKT sektor, navodeći da je izvoz IKT usluga porastao sa 375 miliona evra 2012. godine na 4,55 milijardi prošle godine.

"Kaže da zlato nije bitno"

Mali je kritikovao Šoškića i zbog njegovog stava o zlatnim rezervama.

Prema njegovim rečima, zlato danas čini nešto više od 20 odsto deviznih rezervi Srbije, dok ukupne bruto devizne rezerve iznose oko 30,8 milijardi evra.

Poslednji objavljeni podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su bruto devizne rezerve na kraju avgusta iznosile 30,805 milijardi evra, što je bio rekordni nivo na kraju meseca.

– Diversifikacija rezervi u vremenu kada se poverenje u pojedine valute menja nije stvar 19. veka, nego upravo 21. veka – napisao je Mali.

"Građani nisu zaboravili kako je kurs divljao"

Govoreći o periodu dok je Šoškić bio guverner NBS, Mali je ponovo pomenuo kurs dinara.

– Što se tiče kursa u Šoškićevo vreme, sve je odavno rečeno. To, nažalost, građani ne mogu da zaborave i da hoće. Devizni kurs je ‘divljao’, a domaća valuta slabila. Danas je kurs dinara stabilan i tako godinama unazad – naveo je.

Nezaposlenost 7,2 odsto

Mali je zatim govorio o zaposlenosti, tvrdeći da je u Šoškićevo vreme nezaposlenost dostizala 25,9 odsto, dok danas iznosi 7,2 odsto.

Aktuelni podatak od 7,2 odsto odgovara poslednjoj Anketi o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku za drugi kvartal 2026. godine. RZS istovremeno navodi da je tada bilo 2,84 miliona zaposlenih i 220.200 nezaposlenih.

Mali je u objavi naveo i da je od 2012. otvoreno oko pola miliona novih radnih mesta.

Plate i penzije

Odgovarajući na Šoškićevu tvrdnju da plate i penzije ne daje pojedinac već poreski obveznici, Mali je rekao da se sa tim slaže, ali da je ključno pitanje veličina ekonomije iz koje se ti prihodi finansiraju.

– Prosečna zarada u Šoškićevo vreme bila je 366 evra u 2012. godini, a danas iznosi preko hiljadu evra. Prosečna penzija koja je bila 204 evra, danas je oko 485 – napisao je.

Zvanični RZS je za jun 2026. objavio prosečnu neto zaradu od 120.401 dinar.

"Zemlju vodili u bankrot, a lične interese nisu zapostavljali"

Mali je na kraju prešao i na lične kritike bivšeg guvernera.

– Znam da je neznalici Šoškiću teško da sve ovo razume. Ipak je on jedan od onih koji su uništili našu ekonomiju i doveli je na rub propasti – napisao je Mali.

On je potom izneo i tvrdnju da je Šoškić dok je bio na čelu NBS bio povezan sa kompanijom koja je prodavala softver bankama. Za tu optužbu Mali u objavi nije priložio dodatnu dokumentaciju, pa ona ostaje njegova tvrdnja.

Ponovo ga pozvao na duel

Mali je objavu završio novim pozivom Šoškiću da se suoče pred kamerama.

– Možda je, kada sve ovako sagledamo, jasnije i zašto nije spreman da se suočimo u debati. Umesto da komunicira sa istomišljenicima, ja ga još jednom pozivam da suočimo mišljenja u televizijskom duelu. Možda tada nešto i nauči – poručio je Mali.