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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Otvoren razgovor sa visokom predstavnicom Kajom Kalas o odnosima Srbije i Evropske unije, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje.

Razgovarali smo o koracima Srbije na putu ka članstvu u EU, sprovođenju reformi i očuvanju nacionalnih interesa. Posebno smo razmenili mišljenja o regionalnoj stabilnosti, kao i o položaju i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.