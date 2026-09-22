VUČIĆ SE SASTAO SA KAJOM KALAS: Otvoren razgovor o odnosima Srbije i EU, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
"Otvoren razgovor sa visokom predstavnicom Kajom Kalas o odnosima Srbije i Evropske unije, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje.
Razgovarali smo o koracima Srbije na putu ka članstvu u EU, sprovođenju reformi i očuvanju nacionalnih interesa. Posebno smo razmenili mišljenja o regionalnoj stabilnosti, kao i o položaju i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Srbija ostaje posvećena dijalogu sa evropskim partnerima i radu na konkretnim rezultatima koji doprinose boljem životu naših građana", naveo je Vučić.