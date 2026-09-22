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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Otvoren razgovor sa visokom predstavnicom Kajom Kalas o odnosima Srbije i Evropske unije, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje.

Razgovarali smo o koracima Srbije na putu ka članstvu u EU, sprovođenju reformi i očuvanju nacionalnih interesa. Posebno smo razmenili mišljenja o regionalnoj stabilnosti, kao i o položaju i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Srbija ostaje posvećena dijalogu sa evropskim partnerima i radu na konkretnim rezultatima koji doprinose boljem životu naših građana", naveo je Vučić.

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