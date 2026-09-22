- Moram da se nadovežem na ono što je spomenuto, da nam predstoji jedna godišnjica genocida. Ponovo ću ponoviti da nikada narod i nikada nacija neće biti genocidna, da su genocidni samo pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju. Mislim da su izbori neophodni da mi svoj stav iznesemo na njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će da na neki način u njima i da učestvuje - izjavila je prilikom jednog gostovanja.