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Studentkinja iz Novog Pazara Emina Spahić svojevremeno je javno govorila o "godišnjici genocida" u Srebrenici i poručila da su izbori potrebni kako bi građani pokazali da ne žele vlast koja, prema njenim rečima, "podržava takve zločine".

A danas se saznaje da, u jeku izborne kampanje, studentski karavan tzv. "studentske liste" kreće upravo u Republiku Srpsku da sa tamošnjim građanima razgovara o tzv. "programu" liste, iako su ih isti ti do juče pljuvali i vređali.

Naime, lov na svaki glas uveliko traje, ali potezi blokadera prelaze sve granice i predstavljaju kolosalno licemerje.

Poslušajte to i na delu: 

- Moram da se nadovežem na ono što je spomenuto, da nam predstoji jedna godišnjica genocida. Ponovo ću ponoviti da nikada narod i nikada nacija neće biti genocidna, da su genocidni samo pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju. Mislim da su izbori neophodni da mi svoj stav iznesemo na njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će da na neki način u njima i da učestvuje - izjavila je prilikom jednog gostovanja. 

Kurir.rs

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