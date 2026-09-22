KOLOSALNO LICEMERJE BLOKADERA! Optuživali za GENOCID, a sad idu u Srpsku po glasove! Poslušajte kakve su SVE UVREDE izrekli na račun onih koje danas MOLE!
- Emina Spahić je ranije govorila o 'godišnjici genocida' u Srebrenici i poručila da izbori treba da pokažu otpor vlasti koja, po njenim rečima, podržava takve zločine.
- Sada studentski karavan 'studentske liste' ide u Republiku Srpsku da razgovara sa građanima o programu, iako su ih do juče vređali i napadali.
Studentkinja iz Novog Pazara Emina Spahić svojevremeno je javno govorila o "godišnjici genocida" u Srebrenici i poručila da su izbori potrebni kako bi građani pokazali da ne žele vlast koja, prema njenim rečima, "podržava takve zločine".
A danas se saznaje da, u jeku izborne kampanje, studentski karavan tzv. "studentske liste" kreće upravo u Republiku Srpsku da sa tamošnjim građanima razgovara o tzv. "programu" liste, iako su ih isti ti do juče pljuvali i vređali.
Naime, lov na svaki glas uveliko traje, ali potezi blokadera prelaze sve granice i predstavljaju kolosalno licemerje.
Poslušajte to i na delu:
- Moram da se nadovežem na ono što je spomenuto, da nam predstoji jedna godišnjica genocida. Ponovo ću ponoviti da nikada narod i nikada nacija neće biti genocidna, da su genocidni samo pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju. Mislim da su izbori neophodni da mi svoj stav iznesemo na njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će da na neki način u njima i da učestvuje - izjavila je prilikom jednog gostovanja.
Kurir.rs