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Srpska napredna stranka obavestila je građane da smo i večeras u Dnevniku 2 RTS1 imali priliku da vidimo, kako kažu, da je "ta televizija bila i ostala produžena ruka pokušaja obojene revolucije u Srbiji".

Saopštenje prenosimo u celosti:

Pozivamo Radio-televiziju Srbije da bez odlaganja informiše javnost ko im je naredio da prekinu govor Aleksandra Vučića u Dnevniku 2 i pitamo uredništvo, onoga što bi trebalo da bude javni servis svih građana, ko je cenzurisao govor Aleksandra Vučića i doneo odluku da ne sme da se čuje da je plan blokaderske liste da se žene koje podržavaju politiku Aleksandra Vučića siluju i jašu.

Nijedno do sada uključenje iz SAD nije imalo tehničke smetnje ovog nivoa, i unapred molimo uredništvo RTS-a da ne vređa inteligenciju građana Srbije opravdavajući skandaloznu cenzuru nekakvim tehničkim smetnjama.

Građani Srbije imaju Ustavom i zakonima zagrantovana prava na objektivno i istinito informisanje koje je večeras grubo prekršio RTS.

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