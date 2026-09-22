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Snimak na kojem se vide dve devojčice, očigledno veoma mladog uzrasta, koje vređaju starije ljude, nazivaju ih "ćaci" i potom trče preko ulice, otvorio je pitanje koje bi moralo da zabrine svakog normalnog čoveka.

Umesto da dete bude naučeno da poštuje starije, da razgovara i da različito mišljenje ne znači da je neko manje vredan, vređanje se predstavlja kao nešto čime treba da se pohvali i pokaže pripadnost određenoj grupi.

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Deca vređaju SNS Izvor: Kurir

Deca ne bi smela da budu deo političkih obračuna, niti da uče da je ponižavanje drugih način da postanu važna ili kul. Još manje bi trebalo da im vređanje starijih bude predstavljeno kao društveno prihvatljivo ponašanje.

Ako smo došli dotle da desetogodišnjaci snimaju svoje uvrede i bežanje preko ulice kao dokaz pripadnosti, onda je krajnje vreme da se zapitamo kakvu poruku blokaderi šalju najmlađima? Sramota!

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Umesto da dete bude naučeno da poštuje starije, da razgovara i da različito mišljenje ne znači da je neko manje vredan, vređanje se predstavlja kao nešto čime treba da se pohvali i pokaže pripadnost određenoj grupi.