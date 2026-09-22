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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je to što je izabran predsednik Saveta REM-a dobro za smanjivanje tenzija i sukoba u društvu navodeći da je važno da članovi tog tela međusobno razgovaraju.

"Srećan sam, dobro je to za smanjivanje tenzija i sukoba u društvu. Važno je da razgovaraju, da se dogovaraju i ne moraju političke partije i politički blokovi da budu saglasni oko njihovih odluka, oni neka rade svoj posao", rekao je Vučić u Njujorku za RTS.

Odgovarajući na pitanje novinara na prokomentariše to što je Savet REM-a danas, na četvrtoj konstitutivnoj sednici, dobio predsednika Stevicu Smederevca, koji je jednoglasno izabran od strane svih osam članova Saveta REM-a, Vučić je rekao da je to dobro i važno.

Vučić učestvuje na 81. zasedanju GS UN gde će se sutra obratiti učesnicima na Generalnoj debati, a imao je i niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

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