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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom.

"Izvanredan, izuzetan sastanak sa Kristoferom Landauom, jednim od naših najvažnijih sagovornika u okviru Strateškog dijaloga koji vodimo sa Sjedinjenim Američkim Državama", navodi Vučić i dodaje:

"Razgovarali smo o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama koje želimo da rešavamo kroz otvoren i konstruktivan dijalog.

Pokretanje Strateškog dijaloga otvorilo je dodatni prostor za bližu saradnju u oblastima ekonomije, investicija, energetike i novih tehnologija, kao i za češću razmenu stavova o važnim regionalnim i globalnim temama.