Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom.

"Izvanredan, izuzetan sastanak sa Kristoferom Landauom, jednim od naših najvažnijih sagovornika u okviru Strateškog dijaloga koji vodimo sa Sjedinjenim Američkim Državama", navodi Vučić i dodaje:

"Razgovarali smo o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama koje želimo da rešavamo kroz otvoren i konstruktivan dijalog.

Pokretanje Strateškog dijaloga otvorilo je dodatni prostor za bližu saradnju u oblastima ekonomije, investicija, energetike i novih tehnologija, kao i za češću razmenu stavova o važnim regionalnim i globalnim temama.

Posebno sam istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i odgovorne politike Srbije u vremenu velikih geopolitičkih promena. Želimo još snažnije prisustvo američkih kompanija i više projekata koji će našim građanima i privredi doneti konkretne rezultate."

Ne propustitePolitikaDOBRO JE TO ZA SMANJIVANJE TENZIJA I SUKOBA U DRUŠTVU Vučić o izboru predsednika Saveta REM-a: Važno je da razgovaraju, da se dogovaraju
Aleksandar Vučić (5).png
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA KAJOM KALAS: Otvoren razgovor o odnosima Srbije i EU, bezbednosnim prilikama u regionu i evropskom putu naše zemlje
Aleksandar Vučić Kaja Kalas
PolitikaPOZIVAM NAROD DA SE UJEDINIMO I POBEDIMO VELIKO ZLO! Vučić: Prvi veliki skup u Beogradu 3. oktobra, a završni u Nišu! Najveći skup ikada viđen biće u Novom Sadu
vucic5,.jpg
Politika"MOJA PORUKA ŽENAMA U SRBIJI JE DA NE BRINU, BORIĆEMO SE" Vučić: Nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju najbolji, najodgovorniji, najozbiljniji deo društva
Screenshot 2026-09-22 161115.png