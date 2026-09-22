IZVANREDAN, IZUZETAN SASTANAK! Vučić se sastao sa Landauom: Razgovarali smo o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD, investicijama, političkim pitanjima...
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom.
"Izvanredan, izuzetan sastanak sa Kristoferom Landauom, jednim od naših najvažnijih sagovornika u okviru Strateškog dijaloga koji vodimo sa Sjedinjenim Američkim Državama", navodi Vučić i dodaje:
"Razgovarali smo o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama koje želimo da rešavamo kroz otvoren i konstruktivan dijalog.
Pokretanje Strateškog dijaloga otvorilo je dodatni prostor za bližu saradnju u oblastima ekonomije, investicija, energetike i novih tehnologija, kao i za češću razmenu stavova o važnim regionalnim i globalnim temama.
Posebno sam istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i odgovorne politike Srbije u vremenu velikih geopolitičkih promena. Želimo još snažnije prisustvo američkih kompanija i više projekata koji će našim građanima i privredi doneti konkretne rezultate."