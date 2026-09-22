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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ceo svet čeka susret dvojice predsednika — predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari.

- Svi smo mi mali, dođemo da kažemo neku reč, ali ceo svet čeka susret Tramp-Si. Dve najveće sile sveta se sastaju, dve najmoćnije sile sveta. Od tog razgovora, od tog dogovora mnogo toga zavisi - rekao je Vučić za RTS iz Njujorka gde učestvuje na Generalnoj debati u okviru 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Na pitanje da li Srbija danas ima drugačiju poziciju nego pre 10 godina i da li danas bolje razume svet, Vučić, koji poslednji put kao predsednik boravi u UN, rekao je da razume veliki svet i da mu se čini bolje od većine.

- A da li sam saglasan sa onim što velike sile rade, još manje sam saglasan. I jasno nam je da ćemo ići u dalju partikularizaciju interesa. Više nećete imati unison i jedinstven zapadni blok. Imaćete samo kada im je to potrebno, po određenim pitanjima gde mogu da dostignu saglasnost. Amerikanci idu svojim putem. Pogledajte kako su težak udarac i na Islandu i na Grenlandu sada zadali Evropljanima, dakle u Južnoj Americi svakako - rekao je Vučić.

Foto: RTS Printscreen

Dodao je da je pametno što je Evropa krenula i sa Merkosurom i sa Indijom da radi, kao i to što nisu sasvim zatvorili vrata sa Kinom.

- Otvaraju vrata prema Africi, plašim se, ne dovoljno brzo, i plašim se da i dalje ne razumemo svi u Evropi koliko sa stopama rasta i mi koji smo među najboljima u Evropi, a neću da pričam o 90 odsto onih koji su iza nas, koliko zaostajemo za Azijom u ovom trenutku. Azija ode u nebesa, kao kontinent koji se najbrže i najsnažnije razvija, i ne samo u apsolutnim brojevima, već i u relativnim. Naše je da gledamo da, na putu smo ka Evropskoj uniji, kad i kako, da sad ne ulazimo u sve to, ali istovremeno držati, jačati naše veze i sa Azijom - rekao je on.

Predsednik je naveo da je Azija kontinent koji se najbrže i najsnažnije razvija i da se u Parizu susreo sa predsednikom Vijetnama, što je za vijetnamske medije bila najvažnija vest.

- Znate li šta je Vijetnam danas, to je svetsko čudo. To je izvanredna jedna zemlja, strahovito brzo napreduje. Oni i dalje cene Srbiju i verujem da, ako slučajno dobijemo poverenje naroda, da će mi to biti jedna od sledećih destinacija gde možemo da napravimo ogromne stvari za našu Srbije - rekao je Vučić.