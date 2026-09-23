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Koliki je strani upliv na sve ono što se dešava u Srbiji, svedoči i slučaj "studenta" Milivoja Karadžića koji se na mrežama predstavlja kao Karaadža, inače glavnog pumpadžije-blokadera iz Crne Gore koji odande ruši Srbiju.

Nikšićki političar Milivoje Karadžić, koji se predstavlja kao student, odavno više nije nikakav student, naročito ne danas u Srbiji iako ga nedeljnik Radar tako predstavlja što je posebno zanimljivo ako isti taj Karaadža sebe na listi Zdrav Nikšić predstavlja već kao inženjera, a podataka da je upisao još neki fakultet u Srbiji - nema.

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Foto: Screenshot

Doduše, studirao je u Beogradu, u Srbiji, gde je došao po obrazovanje i diplomu, a sada isti taj sistem ruši i urušava kao "student" blokader i to po povratku u Crnu Goru čiji politički akteri više i ne kriju nego otvoreno i javno demonstriraju koliko je velik i podmukao crnogorski upliv u tzv. studentsku listu. 

Štaviše, Karadžić iz Crne Gore piše tekstove u kojima ga Radar predstavlja kao studenta, gde on ne samo da "pumpa, podbunjuje nego se iz druge države bavi i strategijom za tzv. studentsku listu gde on predlaže šta i kako da bi blokaderi osvojili što više glasova, mešajući se direktno u izborni proces i unutrašnje stvari druge države.

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Foto: Screenshot

Podsetimo se samo, od Ilije Srdanovića na čelu blokadersko-studentske liste, preko potpredsednika Milovog (Đukanović) DPS-a Ivana Vukovića koji je aktivno učestvovao na lažnim studentskim protestima u Beogradu, pa upravo do tog istog Karadžića koji je čak potpredsednik omladine Spajićeve partije koji poziva na rusenje Srbije?!

Naime, u predizbornoj javnosti Srbije pojavljuju se akteri iz crnogorskih političkih partija koji otvoreno podržavaju njene političke ciljeve.

Upravo je jedan od njih Milivoje Karadžić, koji je u tekstu objavljenom u nedeljniku „Radar” izložio izbornu računicu čiji je krajnji cilj da tzv. studentska lista na izborima 25. oktobra završi ispred SNS-a.

Međutim, Karadžić u potpisu tog teksta nije predstavljen kao partijski funkcioner iz druge države, već samo kao „master student elektrotehnike u Beogradu” dok on sam sebe na jednom od crnogorskih izbornih plakata predstavlja kao inženjera?!  

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Foto: Linkedin printscreen

Zvanični podaci Pokreta Evropa sad pokazuju da je reč o potpredsedniku „Mladih Evrope”, omladinske organizacije PES-a, stranke crnogorskog premijera Milojka Spajića. Na Drugom kongresu „Mladih Evrope” u martu 2025. Karadžić je izabran za jednog od trojice potpredsednika organizacije, a funkciju u njenom vrhu imao je i posle prvog kongresa.

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Foto: Screenshot

Blokaderski strateg

U autorskom tekstu pod naslovom „Dekonstrukcija Vučićeve matematike za 25. oktobar”, Karadžić analizira način raspodele mandata, cenzus i mogući nastup opozicionih lista, uz jasnu političku preporuku protivnicima vlasti.

Na samom kraju teksta poručuje da je potrebno svesti broj „bačenih glasova” na minimum i dodaje: „Da Studentska lista završi ispred SNS-a. Makar za jedan glas.”

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Foto: Screenshot

On kao posebno povoljnu mogućnost za Studentsku listu razmatra i povlačenje jedne od opozicionih lista i preusmeravanje podrške ka studentskoj opciji. Karadžić, dakle, ne nastupa samo kao posmatrač izbornog procesa, već u tekstu razrađuje taktičke poteze za jačanje Studentske liste i slabljenje izbornih izgleda vlasti. To je opis sadržaja njegove kolumne; dostupni izvori ne pokazuju da je on formalno angažovan u samoj izbornoj listi.

Posebno je zanimljivo što se njegova aktuelna funkcija u crnogorskoj vladajućoj partiji u potpisu „Radara” ne navodi, iako ga zvanični sajt PES-a nedvosmisleno vodi kao potpredsednika partijskog podmlatka.

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Foto: Screenshot

Meša se odavno

Karadžićevo interesovanje za studentsko političko delovanje nije novo. Još u aprilu 2024, nastupajući kao funkcioner „Mladih Evrope”, govorio je da „borba studenata za bolju zbilju nije prestala”, tada u kontekstu obrazovanja i položaja mladih u Crnoj Gori.

Dve i po godine kasnije, kao "student" u Beogradu i istovremeno funkcioner podmlatka PES-a, njegov javni angažman usmeren je i na konkretnu izbornu utakmicu u Srbiji.

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Foto: Screenshot

Studentsku listu na izborima 25. oktobra predvodi profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović. Republička izborna komisija listu je proglasila 15. septembra, a na njoj se nalazi 250 kandidata.

 I potpredsednik DPS javno podržavao proteste u Beogradu

Karadžić nije prvi visoki stranački funkcioner iz Crne Gore koji se javno uključio u političku debatu o studentskom pokretu u Srbiji.

U martu 2025. potpredsednik DPS-a Ivan Vuković boravio je u Beogradu u vreme velikog studentskog skupa i objavio snimak sa porukom podrške studentima. Vuković je kasnije za „Danas” rekao da je u Beogradu bio privatnim povodom, ali da je, nakon susreta sa studentima, osetio potrebu da im pruži podršku?!

Kurir.rs

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