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Govoreći pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku, hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je spomenuo sahranu Ratka Mladića i napao Srbiju.

Plenković se na Generalnoj skupštini UN prvo dotakao pitanja proširenja EU, kazavši da jugoistok Evrope "ostaje nedovršeni deo evropskog projekta".

Plenković u UN napao Srbiju

- Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dozvoljava nacionalne izuzetke - rekao je Plenković.

Zatim se osvrnuo na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.

- Ratko Mladić je osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Evropi nakon Holokausta. Vojne i zvanične počasti dodeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Učešće predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u potpunoj je suprotnosti sa vrednostima Unije kojoj Srbija želi da pristupi - rekao je on.

Vučić: Da li je trebalo da sahranjujemo po pasjim grobljima?

O sahrani Ratka Mladića nedavno je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ukazavši da su nas "kritikovali i ne postoji niko iz Evrope ko se nije oglasio zbog toga što je postojala sahrana Ratka Mladića, kao da je mogla da se izbegne sahrana, ili je trebalo po pasjim grobljima čoveka da sahranjujemo". On je istakao da su na sahrani bili obični vojnici i da nije bilo velikih počasti.

- Mnogo glupo i besmisleno je sve bilo. Međutim, oni su ljudi bili užasnuti slikom, a užasnuti su bili brojem ljudi koji je došao na sahranu. I to je suština onoga što su oni nama zamerali. Pošto ne možete da nam zamerite, tu su bili obični vojnici, bez bilo kakvih velikih počasti, ali sahrana kao sahrana. I sad, to što su došla trojica ili četvorica ministara da izjave saučešće, kod nas nije bilo nikakvih državnih manifestacija, ni deklaracija protiv Haga, ni ovoga ni onoga, posle ovoga što se dogodilo sa Mladićem - rekao je Vučić.

Dodao je da "iako je Hag postupao krajnje nemoralno, znali su da umire čovek, nisu hteli da ga puste da umre u svojoj zemlji".

- Ali nisu imali ništa, i onda je krenula lavina napada. Međutim, onda se, jednostavno, govorilo: "Ne smete da negirate presude" i sve ostalo - rekao je on.

Brnabić: Plenković podržava ustaški dernek, a drži pridike Srbiji

Ana Brnabić je nedavno odgovorila na napade Andreja Plenkovića koji ne prestaju od smrti Ratka Mladića.

- Nakon Tonina Picule, pridike Srbiji o civilizacijskim vrednostima i pravdi drži čovek koji je, kao premijer Hrvatske, lično, sa svojom porodicom, podržao Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, valjda da se uveri da li je koreografija salutiranja pozdrava “Za dom spremni” spremna i dobro uvežbana. Otvoreno i na najdirektniji način je podržao jednog neskrivenog ustašu koji svakodnevno promoviše i slavi nacističke vrednosti. Kao predsednik Vlade Hrvatske, Plenković je podržao nacističku manifestaciju, ustaški dernek, tokom kojeg je pola miliona ljudi skandiralo ustaški pozdrav koji je ekvivalentan nacističkom pozdravu “Zig Heil” i tokom kog se pretilo čitavom srpskom narodu i Srbiji da će nas njihova ustaška ruka stići i u našoj zemlji. Da ima obraza, Planković bi ćutao, ali je podrškom Tompsonu pokazao da nema ni obraza ni srama, te ne čudi da se drznuo da progovori o tome šta Srbija treba ili ne treba da radi - navela Ana Brnabić.

Kako je istakla, zvanični Zagreb "slavi i podržava zverstva".

- Podsetila bih takođe gospodina Plenkovića da je tabla sa njegovim omiljenim pozdravom “Za dom spremni” bila postavljena, zamislite, ni manje ni više, nego u samom Jasenovcu - mestu gde su uz taj pozdrav ubijali, klali, mučili na najmonstruozniji način prvenstveno Srbe, ali i Jevreje i Rome, mestu koje je bilo jedini dečji logor na čitavom svetu. Ustaše su od srpske dece pravile sapune, a zvanični Zagreb takva zverstva slavi i podržava.

"Za dom spremni" su postavili u Jasenovcu, valjda, kao obećanje da će nezavršeni posao završiti. Tek kada je postojala pretnja da ovakav čin za Hrvatsku postane međunarodni skandal, ploča sa natpisom "Za dom spremni" je premeštena na drugu lokaciju, nekih 10 kilometara od Jasenovca, i bila pod danonoćnom zaštitom hrvatske policije - jer to je valjda posao institucija države čiji je Plenković premijer.