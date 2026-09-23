Politika
"VOLIM OVU ZEMLJU, VOLIM NAŠE LJUDE" Snažna poruka predsednika Srbije: U Srbiji se na vlast dolazi glasovima građana (VIDEO)
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- Svako bira svoj put. Volim ovu zemlju, volim naše ljude. Ali sam ponosan na činjenicu što sam imao dovoljno hrabrosti da se suprotstavim totalitarizmu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u snažnoj poruci svim građanima da se na vlast u Srbiji dolazi isključivo glasovima građana na biralištima i ni na jedan drugi način.
- U Srbiji se na vlast dolazi glasovima građana; građani Srbije donose odluku na slobodnim izborima. I građani Srbije biraju svoje predstavnike, a ne neko drugi, zaključio je Vučić.
Kurir.rs
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