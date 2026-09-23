- Svako bira svoj put. Volim ovu zemlju, volim naše ljude. Ali sam ponosan na činjenicu što sam imao dovoljno hrabrosti da se suprotstavim totalitarizmu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u snažnoj poruci svim građanima da se na vlast u Srbiji dolazi isključivo glasovima građana na biralištima i ni na jedan drugi način.