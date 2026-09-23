BEZ STIDA I SRAMA
ZA BLOKADERSKOG PROFESORA VIDEO SA PRETNJOM SILOVANJA "FANTASTIČAN" I "KREATIVAN": Vladimir Mihić: Triput sam ga gledao i ne vidim u čemu je problem!
- Vladimir Mihić kaže da je skandalozan video studenata FDU-a, u kome se predsedniku Vučiću preti 'fantastičan' i 'vrlo kreativan'.
- Rekao je da spot nije sporan i da ga je gledao tri puta, ali nije razumeo zbog čega je izazvao reakcije.
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Blokader i bivši profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Vladimir Mihić izjavio je, komentarišući skandalozan video snimak studenata blokadera Fakulteta dramskih umetnosti u kome prete silovanjem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, da spot "nije sporan" i da je ovaj, kao i svi drugi snimci, "fantastičan".
- Apsolutno nije sporan, ja sam ga video i on je, kao i svi drugi spotovi FDU-a, zaista fantastični i vrlo kreativni. Tako da moram priznati da gledam tri puta spot i nisam razumeo o čemu priča Ana Brnabić, dok mi neko nije objašnjavao taj famozni sapun, ali mislim da to je tolika besmislica. Oni se pozivaju na neke izmišljene ili tako potpuno nebitne stvari u spotovima - kazao je Mihić na blokadersku "N1".
Kurir Politika
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