Slušaj vest

Bojan Dimitrijević, glumac i 138. kandidat na Studentskoj listi, gostujući u emisiji Nenada kulačina i Marka Vidojkovića, govorio je o nastavku video-kampanje liste i zajedno s voditeljem Nenadom Kulačinom, sa smeškom komentarisao skandalozan snimak studenata Fakulteta dramskih umetnosti u kojem prete silovanju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kulačin je Dimitrijevića upitao da li može da najavi kako će izgledati budući spotovi Studentske liste.

- Da l' ti možeš nama da... onako nagovestiš neki spotić kakav će da bude ovaj... studentske liste? Da neće da bude samo ono sapun itd., nego... da l' će da bude tu pravih spotova? Ima vas, brate - rekao je Kulačin.

- Ne znam... biće, biće sigurno. Pa ja se nadam da će ovo FDU u blokadi da radi posao. Oni od početka protesta izbacuju ono ubojite videe. Ana Brnabić je čitavu konferenciju posvetila sapunu. Tako da mislim da će nastaviti na toj liniji, a mislim i da će neki novi televizijski spotovi krenuti da se vrte - rekao je Dimitrijević u emisiji kod Kulačina.