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Vera Radović, profesorka Učiteljskog fakulteta i broj 50 na Pajtićevoj blokaderskoj listi, čak je i među dobro obaveštenim blokaderskim krugovima poznata kao politički oportunista koji menja boje u skladu sa najvišom ponudom!

Ova profesorka je još 2002. godine dovožena službenim autom direktno sa trudničkog bolovanja u Beograd samo kako bi obezbedila kvorum i glasala za tadašnjeg dekana Aleksandra Jovanovića, čoveka za koga se u akademskim krugovima otvoreno govori da je bio kadar DB-a i preobraćeni komunista.

Godinama mu je bila odana desna ruka, a kada je on izgubio poziciju, Radovićeva je preko noći promenila tabor i odmah postala prodekan novom rukovodstvu, a i svakom narednom...! Kome god da je trebala podrška u upravi, Vera Radović je bila tu da obezbedi glasove i sačuva sopstvene privilegije.

Da je reč o osobi kojoj su lični interesi i novac na prvom mestu, svedoči i činjenica da joj srpske honorare redovno dopunjuju i evri iz Crne Gore! Radovićeva paralelno predaje i na tamošnjem Univerzitetu, gde godinama bez problema naplaćuje svoje usluge i puni sopstvene džepove, dok mlade Srbiji svesno gura u haos.

Sada, kada su joj stare fotelje i uticaj u Beogradu izmakli, ova višedecenijska saradnica svih mogućih uprava i režima pokušava da se opere uličnim aktivizmom. Ipak, njena kompromitovana biografija preletača se ne može oprati! Džaba novi dresovi, i priča o borbi za Srbiju, kada je reč o političkom konvertitu koji se decenijama bori isključivo za sopstveni džep!

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