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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da, kako je ocenio, blokaderi vode "jezivu kampanju" protiv žena u Srbiji. On je rekao da su pretnje i uvrede upućene ženama zastrašujuće i poručio da, kako je naveo, neće dozvoliti njihovo ponižavanje.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" bili su Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost i politički analitičar Dejan Lisica.

- Kako je moguće da niko od 250 poslanika koji se nalaze na toj blokaderskoj listi, za koju oni tvrde da je "jedna demokratska lista", da svako ima slobodu mišljenja i slobodu govora i da su oni tu da unaprede i vode našu Srbiju u boljem svetlu u budućnosti, ne osudi ovakve poruke? Kako je moguće da nijedna žena sa te liste, koja je kandidat za poslanika, ne kaže tim ljudima: "Pa čekaj, ne možeš u moje ime ovako da govoriš. Ne možeš nekome da pretiš silovanjem, ne možeš nekome da pretiš jahanjem, šišanjem do glave." I šta je sve ono što smo mogli da čujemo, šta će se dešavati "ćacikama" 26. oktobra - počela je Vuković.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

"Oni su u svojim glavama već pobedili"

Govoreći o predstojećim izborima, ocenila je da poruke koje se čuju sa blokaderske liste otvaraju pitanje njihovih političkih namera.

- To je nešto što je poražavajuće, ali nam zapravo govori da ono što jeste spojilo sve ljude koji se danas nalaze na blokaderskoj listi jeste, uslovno rečeno, isti sistem vrednosti, jeste ta destrukcija, jeste to nasilje i to što nemaju apsolutno bilo kakvu političku viziju ili platformu da ponude građanima. Znači, čime se vi bavite? Vi odete, imate te prominentne blokadere koji kažu: "Aha, šta ćemo mi da radimo 26. oktobra kada dođemo na vlast?" Znači, oni uopšte ne dovode u pitanje da li će pobediti - oni su u svojim glavama već pobedili. I setite se da je u tom spotu čak dva puta napravljen, rekla bih, namerni lapsus: umesto 26. govorilo se o 6. oktobru, aludirajući na 5. oktobar i neku novu "obojenu revoluciju". Znači, vi, ukoliko ste sigurni u svoju pobedu i mislite da ćete 26. oktobra doći na vlast, onda treba da postavite pitanje: kako ćemo da opravdamo poverenje koje su vam građani dali na izborima? Ne. Vi razmišljate potpuno inkvizitorski, razmišljate koga ćete da jašete, da šišate, da ubijate, da silujete - kaže ona.

Govoreći o političkim porukama koje su se čule u javnosti, posebno o onima koje se odnose na 26. oktobar, voditeljka jutarnjeg programa na Kurir televiziji je ocenila da je važno analizirati narativ koji se sve češće provlači u javnom prostoru. Ukazala je i na razliku između diplomatskih aktivnosti Srbije na međunarodnoj sceni i političkih dešavanja unutar zemlje, a potom postavila pitanje o tome kakav se scenario priprema za predstojeći period.

- Pa, to je dobro uigran scenario koji je već viđen nekoliko puta u svetu kada je reč o obojenim revolucijama, ali njihova taktika je vrlo jasna. Oni su pokušali da normalnu politiku, kakva je do sada bila prisutna i ovde i svuda u svetu, prikažu na neki novi način. Oni pokušavaju da nasilje relativizuju i da nasilje postane svakodnevica bavljenja politikom. Da svoje neznanje o politici i vođenju države prikriju mržnjom prema nekome. Njihova taktika od početka jeste bila dehumanizacija Aleksandra Vučića i svih ljudi koji su u Srpskoj naprednoj stranci, a vidimo da se to raširilo i na sve one koji su čak i neutralni. Znači, ako ne razmišljate kao oni, a pritom uporno pričate o slobodi mišljenja, bićete prozvani za "ćacija". I onda će sebi davati pravo da maštaju o načinima kako će da vas zlostavljaju, jašu, siluju i svemu ostalom - rekao je Lisica.

politički analitičar Dejan Lisica Foto: Kurir Televizija

- Znači, dolazite u potpuni politički apsurd, gde imate jednu listu koja se, prvo, zove "Studentska", a nema studenata. Onda pričate o nekakvoj slobodi, a zabranjujete slobodu mišljenja i idete iz faula u faul. I pritom, neki ljudi i dalje veruju. Ali nije da oni veruju toj listi, već su prosto zaslepljeni mržnjom, jer je to od početka i bila taktika - skretanje sa teme i izbegavanje bilo kakvih političkih pitanja. Oni svakodnevno izbegavaju da se bave konkretnim političkim temama. Oni su generator mržnje i nasilja. Oni se uporno baziraju samo na mržnji koju usmeravaju prema drugoj strani, koja je, sa druge strane, politički veoma artikulisana, ima jasne planove, ali i ozbiljne rezultate iza sebe. Sa ove strane nemate ništa. I mi moramo jasno da naglasimo da je upravo to pokušaj da se maskira ono što oni zapravo ne znaju, preko mržnje koju svakodnevno ispoljavaju. Jer ne možemo pričati o nekakvim planovima kada nismo čuli nijedan plan - za Kurir televiziju, rekao je Lisica.

03:17 "NE MOŽEMO PRIČATI O PLANOVIMA KADA NISMO ČULI NIJEDAN" Stručnjaci za Kurir televiziju o porukama koje su obeležile kampanju pred 26. oktobar Izvor: Kurir televizije

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