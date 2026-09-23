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Blokaderske optužbe o "masovnom upisivanju birača" u birački spisak u određenim mestima u Srbiji doživele su potpuni debakl, a takve tvrdnje demantovali su upravo pristalice blokadera iz nevladine organizacije CRTA, koja ističe da se radi o uobičajenoj aktivnosti koja je proverljiva i vidljiva u biračkom spisku.

Vladimir Erceg iz CRTE naglašava da imaju svoje predstavnike u nadležnoj komisiji i uvid u podatke, dok brojke o kojima je reč nisu ni približno takve da bi mogle da utiču na konačan izborni rezultat.

- Budući da CRTA ima svoje predstavnike komisije za reviziju biračkog spiska, mi ćemo svakako izaći sa veoma preciznim podacima kada je reč o ovome. Ono što možemo preliminarno da kažemo, to je da, pod jedan, pred svake izbore, postoji povećana aktivnost kada je reč o promenama u biračkom spisku, samo što sada prvi put to možemo da vidimo kao građani i otuda i neko uznemirenje, postoji povećani upis. Opet, koliko je on iznad onoga što je očekivano, to ćemo saopštiti. Ono što možemo takođe da kažemo je da to zapravo nisu uopšte veliki brojevi koji na bilo koji način mogu da presudno utiču na rezultat izbora - rekao je Erceg za blokadersku "N1".

 Kurir Politika

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