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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se učesnicima na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, danas oko 16 časova po lokalnom vremenu, odnosno 22 časa po našem vremenu.

Predsednik Vučić govori kao peti govornik u popodnevnoj sesiji, a pre njega, Generalnoj skupštini će se obratiti predsednici Poljske, Namibije, Slovačke i Kenije.

Tokom boravka u Njujorku, Vučić je imao bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Vučić je rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, „na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama“.

„Želim da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu“, naveo je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti.

Vučić se juče u Njujorku sastao sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas, a u razgovoru je, kako je istakao, insistirao na ispunjavanju normi iz Briselskog sporazuma, pre svega na uspostavljanju Zajednice srpskih opština.