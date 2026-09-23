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Potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na objavu bivšeg košarkaša i blokadera Vladimira Štimca, koji je nju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića pozvao da sa studentima "provozaju bicikl par kilometara", uz tvrdnju da je vlasti ostalo "još 32 dana".

- Pošto na debatu ne smeju, izazov im je da vozimo bicikle. Vožnja bicikla ne stvara nova radna mesta, ne povećava plate i penzije, ne obezbeđuje gas i naftu. Dragi građani, ukoliko želite da Srbiju vode ljudi koji vole da voze bicikle, jašu, šišaju i dinstaju, glasajte za Studentsku listu. A ako želite ljude koji mogu da obezbede stabilnost u teškim vremenima, nastavak rasta plata i penzija, da izgrade nove autoputeve, bolnice i naučno-tehnološke parkove, ljude koji ne beže od dijaloga i debate, glasajte za listu "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA". Izbor je na vama - poručila je Brnabićeva na Iksu.

Kurir Politika

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