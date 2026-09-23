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Ana Brnabić, donedavna predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS, odgovorila je blokaderu Vladimiru Štimcu šta misli o blokaderskom izazovu da voze bicikle?!

Ona se na mreži X oglasila sledećim rečima:

- Pošto na debatu ne smeju, izazov im je da vozimo bicikle. Vožnja bicikla ne stvara nova radna mesta, ne povećava plate i penzije, ne obezbeđuje gas i naftu.

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Foto: X printscreen

- Dragi građani, ukoliko želite da Srbiju vode ljudi koji vole da voze bicikle, jašu, šišaju i dinstaju - glasajte za Studentsku listu. A ako želite ljude koji mogu da obezbede stabilnost u teškim vremenima, nastavak rasta plata i penzija, da izgrade nove autoputeve, bolnice i naučno-tehnološke parkove, ljude koji ne beže od dijaloga i debate - glasajte za listu ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA. Izbor je na vama, zaključila je ona.

Kurir.rs

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