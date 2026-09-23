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Članovi Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković i Miloš Terzić, uz prisustvo člana Predsedništva Srpske napredne stranke Marka Mladenovića, člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandra Stevanovića i poverenika Gradskog odbora SNS Pančevo Ivana Tešića, obišli su štand omladine Gradskog odbora SNS Pančevo.

Tom prilikom razgovarali su sa mladim aktivistima o njihovom radu, angažovanju i aktivnostima koje se sprovode na terenu, ali i o značaju predstojećih izbora.

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Članovi Predsedništva Srpske napredne stranke obišli štand Omladine GO SNS Pančevo Foto: Sns

Posebno je istaknuta važnost jedinstva, odgovornosti i nastavka politike koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa ciljem očuvanja mira i stabilnosti, nastavka ekonomskog razvoja i realizacije važnih projekata širom Srbije.

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Članovi Predsedništva Srpske napredne stranke obišli štand Omladine GO SNS Pančev Foto: Sns

Kako je naglašeno, mladi su važan deo Srpske napredne stranke i njihova energija, ideje i posvećenost predstavljaju snagu za budućnost. Razgovor sa aktivistima bio je prilika da se razmene mišljenja, čuju predlozi i dodatno podstakne zajednički rad na terenu.

Gradski odbor SNS Pančevo nastaviće da bude među građanima, da razgovara sa njima i da svojim radom doprinosi politici odgovornosti, rada i kontinuiteta.

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Članovi Predsedništva SNS obišli štand Omladine GO SNS Pančevo Foto: Sns

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