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Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović reagovao je na izjave politikologa Nikole Paruna koji je, gostujući na blokaderskoj N1, dobio prostor da analizira aktuelnu politiku pri čemu se u svojoj analizi pozivao na teorije zavere zasnovane na tračevima s interneta!

Vladimir Đukanović Foto: Kurir Televizija

- Molim vas, pročitajte izjavu ovog idiota koji se lažno predstavlja kao nekakav analitičar. Na stranu što ovo nije period slava, pa se iz aviona vidi da je izmislio priču, ali da lupeta o nekakvim astrolozima i ne znam čemu koji su navodno uticali da Aleksandar Vučić raspiše izbore, to je znak ozbiljnog ludila. Čovek im, inače, više od godinu dana najavljuje da će tokom 2026. godine biti izbori. Zaista, davati medijski prostor ovakvim osobama je samo po sebi bolesno - napisao je Đukanović na Iksu i uz to objavio izjavu Paruna.

Ovaj politikolog je zaista otišao toliko daleko od ozbiljnog razgovora o politici, jer je doslovce rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gledao u zvezde kada je birao datum za raspisivanje izbora.