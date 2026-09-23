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Blokaderima se sada kao bumerang vraća ono što su gotovo dve godine sami proizvodili, a to je atmosfera mržnje, vređanja i međusobnih obračuna. Posle perioda u kojem su najglasnije poruke stizale upravo iz njihovih redova, sve češće se i među dojučerašnjim saborcima mogu čuti najteže uvrede.

Najnoviji primer stiže od Igora Brakusa, javnog podržavaoca blokaderskog pokreta, koji se ovog puta obrušio na člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića. Brakus je rekao da mu je, kako je naveo, neprijatno da sluša Šabića, uz tvrdnju da on ima "očigledan zdravstveni problem".

Igor Brakus Foto: Kurir

- Uh...dosta je bilo neprijatno gledati Rodoljuba Šabića kod Nataše Miljković na N1...baš se uzrujao čovek i nije mu bilo dobro...priznajem da nisam razumeo ni zašto sedi u ovakvom REM-u ako mu to pravi očigledan zdravstveni problem, pare su tu nebitne...

Foto: Printscreen

Takve poruke posebno oslikavaju atmosferu koja vlada unutar kruga ljudi koji su se donedavno predstavljali kao deo iste političke i društvene priče. Dok su ranije uvrede i omalovažavanje uglavnom bili usmereni prema političkim protivnicima, sada se ista matrica sve češće okreće prema onima koji su do juče stajali na istoj strani.

Brakusov napad na Šabića tako postaje još jedan primer kako se retorika koju su blokaderi dugo podsticali vraća njima samima. Kada se politička borba svede na vređanje i lične diskvalifikacije, granica između "svojih" i "tuđih" očigledno postaje sve tanja.

Rečnik uvreda dolazi i od drugih blokadera koji na mrežama ne štede pogrdne reči za Šabića.

Foto: Printscreen

Kako izgleda međusobno "čašćavanje" blokadera može se videti u porukama koje objavljujemo, a koje su samo deo razmenjenih uvreda.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen