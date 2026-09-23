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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je važnu poruku iz Njujorka gde se večeras u 22 časa obraća Generalnoj skupštini UN.

- Evo me u Central parku u Njujorku, 6 i nešto je ujutru po američkom, kako bih ja rekao, vremenu što je, naravno, nepravilno, istočnoameričkom, tačnije. I ono što je važno da vam napomenem: ne trčim, nisam u stanju da se hvalim ni okretanjem pedala ni brzim trčanjem, ali sam naučio da ustajem rano i da vredno radim za svoju zemlju.

- Pripremamo se danas uz mnogo sastanaka za nastup u Ujedinjenim nacijama; naravno da imam tremu. Jedino što mogu ljudima da obećam to je da ću da se borim za nas i za našu zemlju. Jednu stvar bih poručio svim mojim saborcima, svima koji nas podržavaju, a to je da se bore.

"Stižem za dva, dva i po dana u Srbiju"

- Ja stižem za dva, dva i po dana u Srbiju i predvodiću tu borbu, borbu protiv onih koji su nam unižavali i zemlju, pokušavali da ponize žene Srbije, vređali i urušavali sve naše vrednosti. I zato je moja poruka svima: nije jedan dan tema ono što su učinili.

- Ne znam da li ljudi razumete koliko je strašno, i ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, kakve li satire, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama.

- I to ne smemo da dozvolimo, i preko toga ne smemo da pređemo. I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete. Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju, i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda. I hvala za sve poruke podrške pred večerašnji nastup.

- Sve što mogu da kažem: daću sve od sebe. Posebno hvala ženama u Srbiji, i hvala celoj Srbiji, zaključio je predsednik.

 Kurir.rs

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