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Očekuje se govor "za oktavu viši" od prethodnog

Ocenjujući domet predstojećeg obraćanja, analitičar Srđan Barac podseća na ogromnu pažnju koju je izazvao prethodni Vučićev nastup, naglašavajući da se večeras očekuje još oštrija i upečatljivija poruka.

- Njegov prethodni govor na zasedanju Generalne skupštine UN privukao je ogromnu pažnju, do te mere da je Sergej Lavrov tada prokomentarisao kako mu to nikada neće oprostiti. Verujem da će predstojeći govor predsednika Aleksandra Vučića biti za oktavu snažniji i oštriji. S obzirom na to da se narednih dana očekuje njegova ostavka, ovo je verovatno njegov poslednji veliki nastup na međunarodnoj sceni. Možda će obratiti pažnju na unutrašnju politiku, ali što se tiče spoljne, to je to. Od našeg predsednika smo i navikli na izuzetno upečatljive govore, a ubeđen sam da će ovaj biti direktno povezan sa našim nacionalnim i bezbednosnim okvirima - započeo je Barac.

Foto: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Ćutanje Brisela na skandalozne pretnje i pritiske

Komentarišući bilateralne susrete koje je predsednik Srbije imao u Njujorku, pre svega razgovor sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, Barać se osvrnuo na izostanak reakcije međunarodne zajednice na brutalne pretnje upućene ženama tokom kampanje u Srbiji.

- Kaja Kalas je to sigurno razumela, jer bi u njenoj ili bilo kojoj drugoj evropskoj državi reakcija bila trenutna. Međutim, jasna je namera da se naša unutrašnja politička situacija iskoristi kao poluga pritiska na Srbiju, kako bi se naša spoljna politika u potpunosti usaglasila sa Evropskom unijom. Dok se dešavanja iz prethodne dve godine predstavljaju na takozvani 'legitiman' način, kod te 'studentske liste' ne vidimo apsolutno nikakvu političku odgovornost. Plašim se kako će izgledati 25. oktobar, ali i dan nakon toga, pogotovo kada vidimo da Evropa ni na koji način ne osuđuje napade na žene u Srbiji. Kada se poziva na "bacanje u Dunav, kamenovanje, silovanje" i kada se upućuju brutalne pretnje velikom broju građana, direktno se stvara atmosfera uznemirenosti i nelagode. Strahujem da je sve to ciljano urađeno - kreiranjem takve tenzije želi se izazvati direktan fizički sukob sa pristalicama SNS-a, kako bi potom trčali u Evropski parlament i unižavali sopstvenu državu - naglasio je Barac.

04:43 Srđan Barac: Blokaderi žele da dođe do fizičkog obračuna kako bi se žalili Evropskom parlamentu Izvor: Kurir televizija

Urusavanje međunarodnog poretka: Prekretnice iz 1999. i 2008. godine

Govoreći o ulozi i trenutnoj kriznoj poziciji Ujedinjenih nacija, politički analitičar Aleksandar Ljubomirović ukazao je na istorijske periode koji su trajno narušili mehanizme globalnog prava.

- Ujedinjene nacije predstavljaju simbol posleratnog međunarodnog poretka, uspostavljenog nakon Drugog svetskog rata. Sve do 1999, odnosno najkasnije 2008. godine, UN su imale funkcionalne mehanizme za rešavanje velikih globalnih sporova, što danas više nije slučaj. U poslednjih deset godina svedoci smo urušavanja ugleda ove organizacije, pri čemu generalni sekretar UN Antonio Gutereš nije uspeo da se izbori sa fundamentalnim problemima sa kojima se suočavaju - započeo je Ljubomirović, a potom je obrazložio svoje izlaganje:

- Zašto baš 1999. i 2008. godina?Ilegalnom NATO agresijom 1999. napravljen je presedan kojim je međunarodno pravo počelo da odumire, jer je napadnuta suverena zemlja koja nikoga nije ugrožavala. S druge strane, 2008. godine i jednostranim proglašenjem nezavisnosti tzv. Kosova zaboden je 'poslednji ekser u kovčeg' međunarodnog poretka.

Aleksandar Ljubomirović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

On je dodao i da opozicija u Srbiji uporno krije svoj spoljnopolitički program od birača, te da bi svaka nagla promena uspostavljenog kursa imala katastrofalne posledice.

- Voleo bih da mogu konkretno da odgovorim na to pitanje, ali oni svoj politički program uporno kriju od birača i celokupne javnosti. Sa jedne strane, stalno se nude TV dueli, dijalozi i razgovorii, i to ne samo sada u kampanji, već se i tokom prethodne dve godine kontinuirano pružala ruka saradnje, što je druga strana iznova odbijala. Tokom svih bilateralnih susreta koje vodio i vodi Aleksandar Vučić, jasno se vidi koliko je Srbija cenjena na međunarodnom nivou i koliko je njen ugled porastao od 2012. godine. Taj ugled bi se momentalno urušio eventualnom promenom vlasti, jer kod opozicije ne vidimo nikakvu konkretnu spoljnu politiku, za razliku od aktuelne koja traje već 13 ili 14 godina i zahvaljujući kojoj je Srbija prepoznatljiva u svetu. Nagla promena tog kursa predstavljala bi politički suicid za našu zemlju - poručio je Ljubomirović.

Svetski lideri uvažavaju reč Srbije

Uključujući se direktno iz SAD, politikolog i advokat Aleksandar Đuričić naglasio je da je fokus američke javnosti usmeren na predstojeći susret Donalda Trampa i Si Đinpinga u Beloj kući, ali da je zasedanje GS UN.

- Zasedanje Generalne skupštine UN nesumnjivo je od ključnog značaja za većinu zemalja, a posebno za državu poput Srbije. Sasvim je jasno da svetski lideri uvažavaju stav predsednika Vučića i da će mnogi želeti da čuju šta ima da kaže, naročito kada je reč o ovoj tematici - istakao je Đuričić.

Aleksandar Đuričić, advokat i politikolog Foto: Kurir Televizija

Kako dodaje Ujedinjene nacija moraju da promene svoj stav.

- Svi su svesni, što smo mogli da čujemo od vodećih svetskih lidera, počev od Trampa i Makrona, pa do našeg predsednika Vučića - da Ujedinjene nacije u ovom formatu i načinu organizacije ne mogu da odgovore na izazove 21. veka. Neophodno je pronaći novo rešenje, ali da bi se do toga došlo, svi moraju dosledno da se pridržavaju međunarodnog prava, a ne da pristaju na 'zakon džungle', kako je to slikovito opisao i sam Makron - poručio je Đuričić.

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Kurir.rs

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