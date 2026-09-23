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Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević izjavio je da je govor premijera Hrvatske Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom UN pokazao da zvanični Zagreb i dalje ne može da ponudi nikakvu viziju budućnosti, već svoju spoljnu politiku svodi na anti-srpsku retoriku.

- Sramotno je i duboko licemerno da hrvatski premijer sa govornice Ujedinjenih nacija drži lekcije Srbiji o evrointegracijama, dok istovremeno njegova vlast otvoreno opstruiše regionalnu saradnju, rehabilituje ustaške simbole i koristi svaku međunarodnu platformu za napade na komšije umesto za izgradnju stabilnosti. Dok Srbija ulaže napore u regionalno povezivanje, ekonomski napredak i mir na Balkanu, Zagreb ostaje zarobljen u sopstvenoj opsesiji Beogradom. Plenković bi konačno mogao da se pozabavi rešavanjem nagomilanih problema u sopstvenom dvorištu i suočavanjem sa sopstvenom istorijom, umesto što posećuje Tompsonove koncerte. Srbija će nastaviti da vodi odgovornu i nezavisnu politiku i neće dozvoliti da je bilo ko ucenjuje, niti da joj lekcije drže oni koji su regionalnu stabilnost podredili sopstvenim političkim kompleksima - naveo je Vučević na Iksu.

Podsećamo, Plenković se na sednici Generalne skupštine UN prvo dotakao pitanja proširenja EU, kazavši da jugoistok Evrope "ostaje nedovršeni deo evropskog projekta", a zatim se osvrnuo i na sahranu generala Ratka Mladića u Beogradu.