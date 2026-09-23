VAN GRANICA SVAKE NORMALE! Blokaderi se smeju dok čitaju IMENA POKOJNIKA! Monstruozan snimak pokazao kako se raduju tuđoj smrti: "Jedan glas manje za Vučića"!
- Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se blokaderi raduju smrti građana i prebrojavaju čitulje kao 'glas manje za Vučića'.
- U snimku se čuju izjave poput 'Jedan glas manje Vučiću', što je izazvalo šok i osude građana.
Blokaderi i njihove pristalice po ko zna koji put pokazuju da im ništa nije sveto, da u svojoj mržnji ne prezaju ni od čega, ali se čini da su poslednjih dana u svojim morbidnim ispadima prešli sve granice!
Naime, društvenim mrežama kruži snimak gde se blokaderi otvoreno raduju zbog smrti građana jer je to, prema njihovim rečima - glas manje za aktuelnog predsednika Republike Aleksandra Vučića!
Na, slobodno možemo reći, bolesnom snimku koji kruži društvenim mrežama, blokaderi bez ikakvog pijeteta prema preminulima prstom pokazuju na čitulje i naglas prebrojavaju pokojnike, radujući se tuđoj smrti kao političkom poenu:
- Jedan glas manje Vučiću, drugi, treći, četvrti, peti, šesti... Studenti pobeđuju! - izgovara se bez trunke srama, uz likovanje nad tragedijom naroda i porodica koje žale svoje najbliže.
Korisnici mreža ostali su potpuno šokiranim morbidnošću ovakvih izjava, ali i očiglednoj mržnji koju deo blokadera gaji prema sopstvenom narodu.
U videu ispod, možete pogledati kako je izgledalo ludilo blokadera: