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Blokaderi i njihove pristalice po ko zna koji put pokazuju da im ništa nije sveto, da u svojoj mržnji ne prezaju ni od čega, ali se čini da su poslednjih dana u svojim morbidnim ispadima prešli sve granice!

Naime, društvenim mrežama kruži snimak gde se blokaderi otvoreno raduju zbog smrti građana jer je to, prema njihovim rečima - glas manje za aktuelnog predsednika Republike Aleksandra Vučića!

Na, slobodno možemo reći, bolesnom snimku koji kruži društvenim mrežama, blokaderi bez ikakvog pijeteta prema preminulima prstom pokazuju na čitulje i naglas prebrojavaju pokojnike, radujući se tuđoj smrti kao političkom poenu:

- Jedan glas manje Vučiću, drugi, treći, četvrti, peti, šesti... Studenti pobeđuju! - izgovara se bez trunke srama, uz likovanje nad tragedijom naroda i porodica koje žale svoje najbliže.

Korisnici mreža ostali su potpuno šokiranim morbidnošću ovakvih izjava, ali i očiglednoj mržnji koju deo blokadera gaji prema sopstvenom narodu.