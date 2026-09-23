Slušaj vest

Blokaderska politika nasilja i vređanja toliko je uzela maha da je čak i decu umešala u politiku kojoj tu apsolutno nije mesto. Deci je mesto u školi, na igralištu, na sportskom terenu, da se bezbrižno druže i odrastaju bez uvreda.

Međutim, blokadersko nasilje, oličeno u najgorim psovkama, uvredama i uličarskom rečniku, nije ostalo bez posledica kao ni manir nepoštovanja prava na drugačije mišljenje i vlastiti izbor. 

Naime, snimak na kojem se vide dve devojčice, očigledno veoma mladog uzrasta, koje vređaju starije ljude, nazivaju ih "ćaci" i potom trče preko ulice, otvorio je pitanje koje bi moralo da zabrine svakog normalnog čoveka.

Umesto da dete bude naučeno da poštuje starije, da razgovara i da različito mišljenje ne znači da je neko manje vredan, vređanje se predstavlja kao nešto čime treba da se pohvali i pokaže pripadnost određenoj grupi.

00:32
Deca vređaju SNS Izvor: Kurir

Deca ne bi smela da budu deo političkih obračuna, niti da uče da je ponižavanje drugih način da postanu važna ili kul. Još manje bi trebalo da im vređanje starijih bude predstavljeno kao društveno prihvatljivo ponašanje.

Ako smo došli dotle da desetogodišnjaci snimaju svoje uvrede i bežanje preko ulice kao dokaz pripadnosti, onda je krajnje vreme da se zapitamo kakvu poruku blokaderi šalju najmlađima? Sramota!

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDOK SE VUČIĆ IZ NJUJORKA BORI I ZA ŽENE, BLOKADERI NAJAVLJUJU: SVE ĆACIKE ĆE BITI SILOVANE! Nasilje i pretnje su njihov lični pečat i jedina politika koju imaju
blokaderi.jpg
PolitikaBOLESNO! Psovke, uvrede, silovanja, jahanja, to je blokaderski program, a ovo mora da im je moto kampanje: "Svi ćete biti je****"?! Jel to čeka žene 26. oktobra
Screenshot 2026-09-21 113854.png
PolitikaSRAMOTA! EVO ŠTA SU BLOKADERI NAPRAVILI OD DECE Devojčice vređaju ljude na štandu SNS, trče preko ulice i misle da je to "kul" (VIDEO)
blokaderi.jpg
PolitikaZA BLOKADERSKOG PROFESORA VIDEO SA PRETNJOM SILOVANJA "FANTASTIČAN" I "KREATIVAN": Vladimir Mihić: Triput sam ga gledao i ne vidim u čemu je problem!
2026-09-23 10_07_49-DETEKTOR LAŽI on X_ _NA N1 ODUŠEVLJENI SPOTOM GDE SE PRETI SILOVANJEM ALEKSANDRA.png
PolitikaPOTPUNO OBNEVIDELI OD MRŽNJE: Glumac sa Studentske liste sa osmehom pričao o silovanjima i najavio nove pamflete sa FDU!
2026-09-23 10_27_18-Podcast DLZ i Bojan Dimitrijević_ Imamo lek za svaku dijagnozu - YouTube.png
Politika"POŠTO NA DEBATU NE SMEJU, IZAZOV IM JE DA VOZIMO BICIKLE"?! Brnabić poklopila Štimca: Vožnja bicikla ne stvara nova radna mesta, ne povećava plate i penzije!
Ana Brnabić Vladimir Štimac
PolitikaRASKRINKANA JOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA! Šire teoriju zavere o biračkom spisku, CRTA ih sasekla: To nisu veliki brojevi koji mogu da utiču na rezultat izbora!
2026-09-23 11_18_07-Rakuten Viber.png
PolitikaBLOKADERSKI BLAM! Ko je Vera Radović, 50. na Pajtićevoj blokaderskoj listi Služila svakom režimu, a džepove joj puni i Crna Gora
Vera Radović
PolitikaPUMPA, BUNI I RUŠI SRBIJU IZ CRNE GORE: Ko je Spajićev omladinac Karadža: Odande piše tekstove, Radar ga predstavlja kao studenta, a on sam sebe kao inženjera?!
Milivoje Karadžić