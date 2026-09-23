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Od nedelje otkad je blokaderska perjanica Ilija Srdanović objavio snimak na kojem leži na nekakvom kauču i šarenom jastučetu, narod u Srbiji ne prestaje da se urnebesno zabavlja na mrežama a komentari na Šurdu, kako su ga odmah nazvali, ne prestaju da se nižu! 

Grimase, sam način govora i izraz lica, kao i jastuče, odmah su asocirali na Borivoja Šurdilovića Šurdu, junaka superpopularne serije "Vruć vetar" iz 80-ih koji je "patio" od niskog pritiska, a najpre od lenjosti i nerada, i nije ustajao iz kreveta bez čuvene rečenice: Mamo, kafa... 

Komentari na snimak Ilije Srdanovića Foto: Instagram Printscreen

U potpunom nedostatku domaćeg i kućnog vaspitanja upravo je tako - ležeći, Srdanović odgovorio na poziv predsednika države na TV duel, opušteno, nonšalantno poput programa tzv. studentske liste koju upravo predstavlja.

Potpuno je neverovatno da mu niko od vremešnih kolega "studenata" s liste nije ukazao na neprimereno ponašanje koje bi i te kako moglo da odbije deo osvešćenijih blokadera koji se pitaju ima li ovakav čovek uopšte ozbiljnosti da eventualno vodi državu ili je jednostavno toliko radostan što je dočekao svojih 5 minuta i upao u čitav ovaj cirkus pa koristi svaku priliku da od svega pravi nekakav "šou" opijen trenutkom u kojem se našao.

Verovatno uveren da mu je odgovor sa snimka mangupski i "kul" i da će imati odjeka među narodom, desilo se nešto sasvim suprotno!

Umesto ovacija usledilo je sprdanje na mrežama širom Srbije i silni komentari u kojima ljudi ne mogu čudom da se načude nad ovim skarednim snimkom...   

„Šurdu za premijera“, napisao je jedan korisnik Iksa uz smehotresno montiran snimak na kom je blokaderski kandidat za predsednika Vlade Srbije upoređen s Borivojem Šurdilovićem - likom iz čuvene serije.

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

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Foto: Instagram Printscreen

Podsećanja radi, Ilija Srdanović je na svom Instagram nalogu objavio snimak na kom govori kako „ignoriše predsednika Vučića“, međutim, ubrzo nakon što je objavljena vest o tome on je brže-bolje obrisao profil na pomenutoj mreži. Kasnije ga je ipak vratio s tvrdnjama da mu je nalog oboren?!

Kurir.rs

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