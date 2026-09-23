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Javnost u Srbiji poslednjih nekoliko dana bila je u prilici da svedoči najprizemnijim i najmonstruoznijim pretnjama silovanjem upućenim kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tako i svim "ćacikama", odnosno ženama koje pružaju podršku aktuelnoj vlasti.

Bolesna simbolika sa sapunom na podu i otvorene pretnje silovanjem, naišle su na oštru osudu javnosti, ali i na sramotna opravdanja pojedinih aktera koji su ovaj čin nazvali "kreativnim i fantastičnim".

Međutim, odgovor na ove uvrede i gnusne poruke stiže od onih koje predstavljaju stub našeg društva - žena.

Operska pevačica i kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Nataša Tasić Knežević, poručila je da blokaderi i njihove pretnje neće zastrašiti žene.

- I ja sam Ćacika. Ne, ne možete nas uplašiti, niti zastrašiti. Za ujedinjenu Srbiju, Aleksandra Vučić - poručila je ona.

00:10 Nataša Tasić Knežević , operska pevačica i kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, pruža podršku predsedniku Izvor: Privatna arhiva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je iz Njujorka stao u odbranu žena kojima u Srbiji prete!