"I JA SAM ĆACIKA, NE MOŽETE NAS UPLAŠITI" Žene ustale protiv bolesnih pretnji silovanjem: Nataša Tasić Knežević poslala moćnu poruku blokaderima! (VIDEO)
- Nataša Tasić Knežević poručila je da je pretnje blokadera neće uplašiti i istakla: 'I ja sam Ćacika'.
- Aleksandar Vučić ocenio je da su pretnje silovanjem pokazale kako bi se blokaderi odnosili prema ženama i poručio da Srbija to ne sme da dozvoli.
Javnost u Srbiji poslednjih nekoliko dana bila je u prilici da svedoči najprizemnijim i najmonstruoznijim pretnjama silovanjem upućenim kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tako i svim "ćacikama", odnosno ženama koje pružaju podršku aktuelnoj vlasti.
Bolesna simbolika sa sapunom na podu i otvorene pretnje silovanjem, naišle su na oštru osudu javnosti, ali i na sramotna opravdanja pojedinih aktera koji su ovaj čin nazvali "kreativnim i fantastičnim".
Međutim, odgovor na ove uvrede i gnusne poruke stiže od onih koje predstavljaju stub našeg društva - žena.
Operska pevačica i kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Nataša Tasić Knežević, poručila je da blokaderi i njihove pretnje neće zastrašiti žene.
- I ja sam Ćacika. Ne, ne možete nas uplašiti, niti zastrašiti. Za ujedinjenu Srbiju, Aleksandra Vučić - poručila je ona.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je iz Njujorka stao u odbranu žena kojima u Srbiji prete!
- Ne znam da li razumete koliko je strašno, ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama. I to ne smemo da dozvolimo, preko toga ne smemo da pređemo! I zato još jednom poručujem svim ženama Srbije: ne morate da brinete! Odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju i takvi nikada našu zemlju neće voditi. Jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda - poručio je predsednik u video obraćanju iz Njujorka.