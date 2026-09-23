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Iza kulisa Pajtićeve blokaderske liste iznova izviru dobro raspoređeni porodični klanovi koji godinama najslađe žive upravo na račun državnog sistema! Najnoviji primer političkog licemerja stiže direktno iz Jagodine, gde je pod brojem 163 na listu uguran Marko Ljubomirović, potpun anonimus iza koga stoji dobro uigrana porodična mreža za izvlačenje privilegija.

Glavna figura u ovoj operaciji jeste njegov rođeni brat Miloš Ljubomirović! Ovaj prevejani foteljaš najpre se ugnezdio na mesto direktora kompanije "Elmos", koja godinama direktno prihoduje i uzima milione radeći za namensku industriju Srbije.

Nakon što se tu dobro materijalno obezbedio na račun državnog sektora, unapređen je i seo je u fotelju izvršnog direktora celog Holdinga Fabrike kablova u Jagodini! Umesto da se bavi razvojem preduzeća i radnicima, Miloš se bavi jeftinim ubiranjem političkih poena među blokaderima, po principu "da ne čuje zlo".

Foto: Društvene Mreže

Tako su obični radnici koje je ucenama terao da stupe u blokade rada ostali kratkih rukava, dok Miloš iz senke sprovodi politiku usmerenu protiv sopstvene države, iste one koja ga godinama hlebom hrani!

A dok stariji brat parazitira na namenskoj industriji i diriguje iz fotelje celog sistema, mlađi Marko treba da posluži kao političko pokriće na blokaderskoj listi. Reč je o kandidatu bez bilo kakve profesionalne afirmacije, čiji se dometi svode na povremeno držanje treninga u ulozi fitnes instruktora. Umesto rada i truda, mlađeg brata odlikuju izrazito drska narav, lenjost i sklonost čestom i prekomernom uživanju u alkoholu!